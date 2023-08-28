Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У мережі показали супутникові знімки аеродрому в Курську після атаки безпілотників arrow

У мережі показали супутникові знімки аеродрому в Курську після атаки безпілотників

28 серпня 2023 18:17
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У мережі показали супутникові знімки аеродрому в Курську після атаки безпілотників
Супутникові знімки аеродрому у Курську. Фото: Aviation_Intel/X
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Супутникові зображення російського військового аеродрому в Курську, зроблені після атаки безпілотних літальних апаратів стали доступними в інтернеті. Первинний аналіз знімків не показав значних руйнувань.

Про це повідомив головний редактор американського порталу The War Zone Тайлер Роговей.

Читайте також:

Супутникові знімки аеродрому в Курську

За словами журналіста, первинний аналіз не показав значних руйнувань або втрат в авіапарку, втім, він уточнив, що необхідний ретельний розгляд зображень.

"Супутникові фотографії мають свої обмеження. Попри відсутність глобальних руйнувань, можливі дрібні пошкодження", — сказав він.

Aviation_Intel/X
Військовий аеродром у Курську. Фото:
Aviation_Intel/X
Aviation_Intel/X
Військовий аеродром у Курську. Фото:
Aviation_Intel/X
Aviation_Intel/X
Військовий аеродром у Курську. Фото:
Aviation_Intel/X

Варто зазначити, що увечері 27 серпня у Курську сталося кілька сильних детонацій. Офіційні особи з Міністерства оборони Росії підтвердили успішне знищення атакуючих дронів. Водночас глава Курської області повідомив про те, що один із безпілотників потрапив до житлового будинку.

Нагадаємо, що безпілотник намагався атакувати аеродром у Калузької області, що знаходиться на території РФ. Сталося це вранці 21 серпня.

Також 20 серпня губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив про атаку безпілотників. За його словами, за БпЛА начебто успішно відпрацювали засоби радіоелектронної боротьби.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини України 27 серпня: проведення парламентських виборів та просування ЗСУ

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз