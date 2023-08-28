У мережі показали супутникові знімки аеродрому в Курську після атаки безпілотників

Супутникові знімки аеродрому у Курську. Фото: Aviation_Intel/X

Супутникові зображення російського військового аеродрому в Курську, зроблені після атаки безпілотних літальних апаратів стали доступними в інтернеті. Первинний аналіз знімків не показав значних руйнувань.

Про це повідомив головний редактор американського порталу The War Zone Тайлер Роговей.

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Супутникові знімки аеродрому в Курську

За словами журналіста, первинний аналіз не показав значних руйнувань або втрат в авіапарку, втім, він уточнив, що необхідний ретельний розгляд зображень.

"Супутникові фотографії мають свої обмеження. Попри відсутність глобальних руйнувань, можливі дрібні пошкодження", — сказав він.

Військовий аеродром у Курську. Фото:

Aviation_Intel/X

Військовий аеродром у Курську. Фото:

Aviation_Intel/X

Військовий аеродром у Курську. Фото:

Aviation_Intel/X

Варто зазначити, що увечері 27 серпня у Курську сталося кілька сильних детонацій. Офіційні особи з Міністерства оборони Росії підтвердили успішне знищення атакуючих дронів. Водночас глава Курської області повідомив про те, що один із безпілотників потрапив до житлового будинку.

Нагадаємо, що безпілотник намагався атакувати аеродром у Калузької області, що знаходиться на території РФ. Сталося це вранці 21 серпня.

Також 20 серпня губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив про атаку безпілотників. За його словами, за БпЛА начебто успішно відпрацювали засоби радіоелектронної боротьби.