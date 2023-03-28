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В Минске отреагировали на план путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: чем это грозит

28 марта 2023 12:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ядерное оружие
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Минске заявили, что не считают нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия факт размещения на территории страны ядерных боезарядов рф.

Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси, пишут росСМИ.

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"Размещение ядерных боезарядов на территории Беларуси без передачи Минску контроля за ними, а также доступа к соответствующим технологиям никоим образом не противоречит положениям статей I и II ДНЯО", — говорится в заявлении.

В Минске отметили, что в течение последних двух с половиной лет Беларусь испытывает беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление со стороны США, Великобритании и их союзников по НАТО, а также государств-членов ЕС.

"Это прямое и грубое вмешательство во внутренние дела независимого государства, нацеленное на смену геополитического курса и изменение внутриполитического строя Беларуси, прямо противоречит обязательствам, взятым на себя отдельными подписантами Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Республики Беларусь к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)", — заявили в МИД.

Там отметили, что односторонние принудительные меры в политике и экономике сопровождаются наращиванием на территории соседних стран-членов НАТО военного потенциала в непосредственной близости к границам Беларуси, и страна принимает вынужденные меры по укреплению собственной безопасности и обороноспособности.

В Минске утверждают, что военное сотрудничество Беларуси и рф осуществляется в соответствии с международным правом. Там решили добавить, что на территории европейских стран-членов НАТО находятся более 150 единиц тактического ядерного оружия США и подготовлено более 250 самолетов для их возможного применения.

Напомним, Минск и москва договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Об этом якобы давно просил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Также мы писали, что в Пентагоне отреагировали на заявление российского диктатора владимира путина о том, что москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Там отметили, что нет никаких признаков, указывающих на то, что рф готовится применить ее.

Добавим, секретарь СНБО Алексей Данилов и советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отреагировали на заявление российского диктатора владимира путина о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. По словам президента рф, поводом для такого шага стало заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

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