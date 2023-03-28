У Мінську відреагували на план путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі: чим це загрожує

Ядерна зброя

У Мінську заявили, що не вважають порушенням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї факт розміщення на території країни ядерних боєзарядів рф.

Про це йдеться у заяві МЗС Білорусі, пишуть росЗМІ.

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"Розміщення ядерних боєзарядів на території Білорусі без передання Мінську контролю за ними, а також доступу до відповідних технологій жодним чином не суперечить положенням статей I і II ДНЯЗ", — йдеться у заяві.

У Мінську зазначили, що протягом останніх двох із половиною років Білорусь зазнає безпрецедентного політичного, економічного та інформаційного тиску з боку США, Великої Британії та їхніх союзників по НАТО, а також держав-членів ЄС.

"Це пряме і грубе втручання у внутрішні справи незалежної держави, націлене на зміну геополітичного курсу і зміну внутрішньополітичного ладу Білорусі, прямо суперечить зобов'язанням, узятим на себе окремими підписантами Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням Республіки Білорусь до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ)", — заявили у МЗС.

Там зазначили, що односторонні примусові заходи в політиці та економіці супроводжуються нарощуванням на території сусідніх країн-членів НАТО військового потенціалу в безпосередній близькості до кордонів Білорусі, і країна вживає вимушених заходів у відповідь зі зміцнення власної безпеки та обороноздатності.

У Мінську стверджують, що військова співпраця Білорусі та рф здійснюється відповідно до міжнародного права. Там вирішили додати, що на території європейських країн-членів НАТО зберігаються понад 150 одиниць тактичної ядерної зброї США та підготовлено понад 250 літаків для їх можливого застосування.

Нагадаємо, Мінськ і москва домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на території білорусі. Про це нібито давно просив самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко.

Також ми писали, у Пентагоні відреагували на заяву російського диктатора володимира путіна про те, що москва та Мінськ домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на території білорусі. Там зазначили, що немає жодних ознак, які б вказували на те, що рф готується застосувати її.

Додамо, секретар РНБО Олексій Данілов та радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк відреагували на заяву російського диктатора володимира путіна про розміщення тактичної ядерної зброї на території білорусі. За словами президента рф, приводом для такого кроку стала заява Великої Британії про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном.