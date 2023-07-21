В Молдове любительницу России оштрафовали более чем на тысячу долларов

Генпрокуратура Республики Молдова Фото: facebook/Procuratura generală a Republicii Moldova

В Молдове продолжают бороться с последствиями прокремлевской пропаганды. Так, суд оштрафовал женщину на 25 тыс. леев (1 384,58 долларов) за украиноненавистническое видео в Tik Tok.

Об этом сообщила Генеральная прокуратура Молдовы.

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Скандальное видео 30-летняя гражданка Молдовы и Румынии опубликовала в Tik Tok еще 22 мая 2022 года. На кадрах женщина в советской военной фуражке заявила, что "украинский народ нужно было ликвидировать еще во время Второй мировой войны".

"Она обратилась к представителям украинского народа, назвав их "фашистами" и заявив, что их страна погибает из-за них. То есть продемонстрировала публичное разжигание ненависти и провоцирование вражды с целью унижения национальной чести и достоинства украинского народа",— отметили в прокуратуре.

На суде обвиняемая полностью признала вину. Однако приговор суда можно будет оспорить в течение 15 дней в Апелляционной палате.

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