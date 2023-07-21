У Молдові любительку Росії оштрафували на понад тисячу доларів

Генпрокуратура Республіки Молдова. Фото: facebook/Procuratura generală a Republicii Moldova

У Молдові продовжують боротися з наслідками прокремлівської пропаганди. Так, суд оштрафував жінку на 25 тис. леїв (1 384,58 доларів) за україноненависницьке відео у Tik Tok.

Про це повідомила Генеральна прокуратура Молдови.

Читайте також:

У Tik Tok молдованка закликала до знищення українців

Скандальне відео 30-річна громадянка Молдови та Румунії опублікувала у Tik Tok ще 22 травня 2022 року. На кадрах жінка у радянському військовому кашкеті заявила, що "український народ треба було ліквідувати ще під час Другої світової війни".

"Вона звернулася до представників українського народу, назвавши їх "фашистами" та заявивши, що їхня країна гине через них. Тобто продемонструвала публічне розпалювання ненависті та провокування ворожнечі з метою приниження національної честі та гідності українського народу", — зазначили у прокуратурі.

На суді обвинувачена повністю визнала провину. Однак вирок суду можна буде оскаржити протягом 15 днів у Апеляційній палаті.

Нагадаємо, Барських та Лобода відреагували на запрошення "мовчуна" Меладзе на фестиваль у Молдові.