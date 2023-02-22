В Молдове опровергли информацию о раздаче повесток

Флаг Молдовы

В Министерстве обороны Молдовы опровергли информацию о раздаче повесток. Там назвали фейковые сообщения манипуляцией.

Об этом сообщает Министерство обороны Молдовы.

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"В онлайн пространстве неоднократно распространяется ложная информация об отправке гражданам повесток о мобилизационных учениях. Предупреждаем общество, чтобы оно не становилось жертвой этой дезинформации и манипуляций", — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что такие попытки были запущены и в апреле 2022 года.

"Просим граждан обратить внимание на содержание так называемых повесток" , — подчеркнули в Минобороны.

Напомним, спикер кремля Дмитрий Песков заявил, что молдавским властям следует быть осторожными по поводу присутствия российских войск в Приднестровье после заявления нового премьер-министра Дорина Речана о необходимости демилитаризации региона. Песков также выразил обеспокоенность напряженными отношениями между москвой и Кишиневом.

Также мы писали, что россия планирует дестабилизировать ситуацию в Молдове, чтобы открыть новый фронт. Кремль хочет захватить аэропорт в Кишиневе и опрокинуть туда своих военных.