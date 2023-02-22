У Молдові спростували інформацію про роздачу повісток

Прапор Молдови

У Міністерстві оборони Молдови спростували інформацію про роздачу повісток. Там назвали фейкові повідомлення маніпуляцією.

Про це повідомляє Міністерство оборони Молдови.

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"В онлайн-просторі неодноразово поширюється неправдива інформація про відправлення громадянам повісток про мобілізаційні навчання. Попереджаємо суспільство, щоб воно не ставало жертвою цієї дезінформації та маніпуляцій", — йдеться в повідомленні.

У Міноборони зазначили, такі спроби було запущено й у квітні 2022 року.

"Просимо громадян звернути увагу на зміст так званих повісток", — наголосили в Міноборони.

Нагадаємо, спікер кремля Дмитро Пєсков заявив, що молдавській владі слід бути обережними щодо присутності російських військ у Придністров'ї після заяви нового прем'єр-міністра Доріна Речана про необхідність демілітаризації регіону. Пєсков також висловив занепокоєння напруженими відносинами між москвою та Кишиневом.

Також ми писали, що росія планує дестабілізувати ситуацію в Молдові, аби відкрити новий фронт. Кремль хоче захопити аеропорт у Кишиневі та перекинути туди своїх військових.