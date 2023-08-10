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В Молдове закрыли несколько центров для украинских беженцев: детали

10 августа 2023 14:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Молдове закрыли несколько центров размещения украинских беженцев
Украинские беженцы в Европе. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Молдове закрыли несколько центров размещения украинских беженцев. Причиной тому стало сокращение расходов на их содержание.

Об этом сообщает Европейская правда.

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Что сказал министр

Так, министр отметил, что данные центры размещения временные. Однако украинские беженцы "не останутся на улице" и им предложат альтернативу. А именно — перейти к "общинному жилью".

По словам Бузу, власти пытаются ответственно относиться к оптимизации таких центров приема.

"Если центр рассчитан, например, на 200 человек, а в нем находятся 60 беженцев, то нельзя сокращать определенные расходы только из-за уменьшения вместимости, особенно в холодное время года, когда приходится отапливать все помещения", — говорит Бузу.

И добавляет, что в настоящее время центры размещения беженцев в Молдове содержатся на средства партнеров по развитию. Иные расходы, относящиеся к медицинской помощи, покрывает государство.

Напомним, в Министерстве экономики Украины подсчитали, что с февраля прошлого года за границу выехали 6,2 миллиона украинцев.

Вместе с тем на свое обычное место жительства вернулись почти 4,8 миллиона граждан Украины. Самая высокая динамика наблюдалась в Балаклейской, Бородянской, Криворожской громадах и Одесской области.

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