В Молдове закрыли несколько центров для украинских беженцев: детали
В Молдове закрыли несколько центров размещения украинских беженцев. Причиной тому стало сокращение расходов на их содержание.
Об этом сообщает Европейская правда.
Что сказал министр
Так, министр отметил, что данные центры размещения временные. Однако украинские беженцы "не останутся на улице" и им предложат альтернативу. А именно — перейти к "общинному жилью".
По словам Бузу, власти пытаются ответственно относиться к оптимизации таких центров приема.
"Если центр рассчитан, например, на 200 человек, а в нем находятся 60 беженцев, то нельзя сокращать определенные расходы только из-за уменьшения вместимости, особенно в холодное время года, когда приходится отапливать все помещения", — говорит Бузу.
И добавляет, что в настоящее время центры размещения беженцев в Молдове содержатся на средства партнеров по развитию. Иные расходы, относящиеся к медицинской помощи, покрывает государство.
Напомним, в Министерстве экономики Украины подсчитали, что с февраля прошлого года за границу выехали 6,2 миллиона украинцев.
Вместе с тем на свое обычное место жительства вернулись почти 4,8 миллиона граждан Украины. Самая высокая динамика наблюдалась в Балаклейской, Бородянской, Криворожской громадах и Одесской области.