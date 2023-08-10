Українські біженці в Європі. Фото: google

У Молдові закрили декілька центрів розміщення українських біженців. Причиною цьому стало скорочення витрат на їхнє утримання.

Про це повідомляє Європейська правда.

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Відтак, міністр зазначив, що дані центри розміщення — тимчасові. Однак українські біженці "не залишаться на вулиці" і їм запропонують альтернативу. А саме — перейти до "общинного житла".

За словами Бузу, влада намагається відповідально ставитися до оптимізації таких центрів приймання.

"Якщо центр розрахований, наприклад, на 200 осіб, а в ньому перебуває 60 біженців, то не можна скорочувати певні витрати тільки через зменшення місткості, особливо в холодну пору року, коли доводиться опалювати все приміщення", — каже Бузу.

І додає, що наразі центри розміщення біженців у Молдові утримуються за кошти партнерів з розвитку. Інші витрати, які стосуються медичної допомоги, покриває держава.

Нагадаємо, у Міністерстві економіки України підрахували, що з лютого минулого року за кордон виїхало 6,2 мільйона українців.

Разом з тим на своє звичне місце проживання повернулися майже 4,8 мільйона українців. Найвища динаміка спостерігалася у Балаклійській, Бородянській, Криворізькій громадах та Одеській області.