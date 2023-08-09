В Московской области прогремел мощный взрыв: что известно

Результаты взрыва в Московской области. Фото: росСМИ

В среду, 9 августа, в Московской области прогремел взрыв на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. В России сообщили, что это атака беспилотника.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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Как известно, 9 августа на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел сильнейший взрыв. В соседних домах вылетели окна, а в небо поднялись огромные тучи черного дыма.

Результаты взрыва в Московской области. Фото: росСМИ

Результаты взрыва в Московской области. Фото: росСМИ

Результаты взрыва в Московской области. Фото: росСМИ

На сайте Загорского завода говорится, что предприятие является "ведущим разработчиком оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения".

Впоследствии в российских СМИ появилась информация о том, что на заводе после взрыва объявили тотальную эвакуацию, а на место происшествия прибыли силовики и глава округа.

Напомним, в ночь на 9 августа в российском Владивостоке в районе военно-морской базы раздался мощный взрыв. По информации Восточного военного округа, это вроде бы была тренировка корвета "Гучный".