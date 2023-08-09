У Московській області прогримів потужний вибух: що відомо

Наслідки вибуху у Московській області. Фото: росЗМІ

У середу, 9 серпня, у Московській області пролунав вибух на оптико-механічному заводі у Сергієвому Посаді. У Росії повідомили, що це атака безпілотника.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Як відомо, 9 серпня на оптико-механічному заводі у Сергієвому Посаді прогримів сильний вибух. У сусідніх будинках повилітали вікна, а в небо піднялись величезні хмари чорного диму.

Наслідки вибуху у Московській області. Фото: росЗМІ

Наслідки вибуху у Московській області. Фото: росЗМІ

Наслідки вибуху у Московській області. Фото: росЗМІ

На сайті Загірського заводу зазначено, що підприємство є "провідним розробником оптичних та оптико-електронних приладів для силових структур, промисловості та охорони здоров'я".

Згодом у російських ЗМІ з'явилась інформація про те, що на заводі після вибуху оголосили тотальну евакуацію, а на місце події прибули силовики і "голова округу".

Нагадаємо, у ніч проти 9 серпня у російському Владивостоці у районі військово-морської бази пролунав потужний вибух. За інформацією Східного військового округу, це начебто були тренування корвета "Громкий".