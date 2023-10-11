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В московском метро столкнулись два поезда: есть пострадавшие

11 октября 2023 12:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В московском метро столкнулись два поезда: есть пострадавшие
Место инцидента в метро Москвы. Фото: РИА Новости
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 11 октября, в России утро началось не с кофе. Как стало известно, на станции "Печатники" московского метро два поезда столкнулись между собой.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Как это произошло

В Департаменте транспорта Москвы подтвердили такой случай в метро и отметили, что это произошло "накатом старого состава, следовавшего из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд".

Сколько человек пострадало

По информации СМИ, в результате столкновения двух поездов пострадали два человека, а именно между вагонами зажало машиниста.

В свою очередь мэр столицы РФ Сергей Собянин заявил, что из-за такого инцидента пострадали пять человек, машинист получил травмы средней тяжести.

метро в Москве
Скриншот сообщения

Также на салатной ветке столичного метро РФ пока не курсируют поезда.

поезда столкнулись в московском метро
Скриншот сообщения

Напомним, в России в Московской области 27 сентября разгорелся пожар около военного аэродрома. По предварительной информации, перед "файер-шоу" раздавались взрывы.

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