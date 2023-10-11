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У московському метро зіштовхнулися два потяги: є постраждалі

11 жовтня 2023 12:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У московському метро зіштовхнулися два потяги: є постраждалі
Місце інциденту в метро Москви. Фото: РИА Новости
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні, 11 жовтня, в Росії ранок розпочався не з кави. Як стало відомо, на станції "Печатники" московського метро зіштовхнулися два поїзди.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Як це сталося

У Департаменті транспорту Москви підтвердили такий випадок у метро та зазначили, що це сталося "накатом старого складу, який прямував з депо без пасажирів, на поїзд, що вже стоїть на станції". 

Скільки людей постраждало

За інформацією ЗМІ, внаслідок зіткнення двох потягів постраждало двоє людей, а саме між вагонами затисло машиніста. 

Своєю чергою мер столиці РФ Сергій Собянін заявив, що через такий інцидент постраждало п'ятеро людей, машиніст отримав травми середньої тяжкості. 

метро у Москві
Скриншот допису

Також на салатовій гілці столичного метро РФ поки не курсують поїзди. 

поїзди зіштовхнулися у московському метро
Скриншот допису

Нагадаємо, у Росії в Московській області 27 вересня спалахнула пожежа близько військового аеродрому. За попередньою інформацією, перед "фаєр-шоу" лунали вибухи.

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