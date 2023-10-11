У московському метро зіштовхнулися два потяги: є постраждалі

Місце інциденту в метро Москви. Фото: РИА Новости

Сьогодні, 11 жовтня, в Росії ранок розпочався не з кави. Як стало відомо, на станції "Печатники" московського метро зіштовхнулися два поїзди.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Як це сталося

У Департаменті транспорту Москви підтвердили такий випадок у метро та зазначили, що це сталося "накатом старого складу, який прямував з депо без пасажирів, на поїзд, що вже стоїть на станції".

Скільки людей постраждало

За інформацією ЗМІ, внаслідок зіткнення двох потягів постраждало двоє людей, а саме між вагонами затисло машиніста.

Своєю чергою мер столиці РФ Сергій Собянін заявив, що через такий інцидент постраждало п'ятеро людей, машиніст отримав травми середньої тяжкості.

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Також на салатовій гілці столичного метро РФ поки не курсують поїзди.

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Нагадаємо, у Росії в Московській області 27 вересня спалахнула пожежа близько військового аеродрому. За попередньою інформацією, перед "фаєр-шоу" лунали вибухи.