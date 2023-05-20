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В Москве возле университета нашли беспилотник

20 мая 2023 12:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Москве возле университета нашли беспилотник
Академия водного транспорта в Москве. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 20 мая, в центре Москвы обнаружили беспилотник. Его нашли на территории Академии водного транспорта.

Об этом сообщает BAZA.

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"Дрон с камерой обнаружил охранник во время утреннего обхода территории вуза на Новоданиловской набережной", — говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции и взрывотехников. Пока неизвестно, как беспилотник попал на территории университета в Москве.

Беспилотник в Москве
Беспилотник, который нашли в Москве. Фото: t.me/bazabazon

Напомним, вечером, 10 мая, в Брянской и Белгородской областях России слышали взрывы. Губернаторы обвиняют в атаках украинских военных.

Также мы писали, что в Минобороны Российской Федерации заявили, что 7 мая в Крыму силы ПВО уничтожили более 20 ударных БпЛА. Там традиционно обвинили Украину в атаке.

Добавим, пресс-служба Владимира Путина сообщила, что в ночь на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю. При этом российские военные и спецслужбы якобы сумели подбить два украинских беспилотника.

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