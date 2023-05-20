У Москві біля університету знайшли безпілотник

Академія водного траспорту в Москві. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 20 травня, у центрі Москви знайшли безпілотник. Його виявили на території Академії водного транспорту.

Про це повідомляє BAZA.

Читайте також:

Безпілотник у Москві

"Дрон із камерою виявив охоронець під час ранкового обходу території ВНЗ на Новоданилівській набережній", — йдеться у повідомленні.

На місце події викликали працівників поліції та вибухотехніків. Наразі невідомо, як безпілотник потрапив на території університету в Москві.

Безпілотник, який знайшли у Москві. Фото: t.me/bazabazon

Нагадаємо, ввечері, 10 травня, в Брянській та Бєлгородській областях Росії чули вибухи. Губернатори звинувачують в атаках українських військових.

Також ми писали, що у Міноборони Російської Федерації заявили, що 7 травня у Криму сили ППО знищили понад 20 ударних БпЛА. Там традиційно звинуватили Україну в атаці.

Додамо, пресслужба Володимира Путіна повідомила, що в ніч проти 3 травня Україна намагалася завдати удару по Кремлю. При цьому російські військові та спецслужби нібито зуміли підбити два українські безпілотники.