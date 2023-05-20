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У Москві біля університету знайшли безпілотник

20 травня 2023 12:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Москві біля університету знайшли безпілотник
Академія водного траспорту в Москві. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 20 травня, у центрі Москви знайшли безпілотник. Його виявили на території Академії водного транспорту.

Про це повідомляє BAZA.

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"Дрон із камерою виявив охоронець під час ранкового обходу території ВНЗ на Новоданилівській набережній", — йдеться у повідомленні.

На місце події викликали працівників поліції та вибухотехніків. Наразі невідомо, як безпілотник потрапив на території університету в Москві.

Беспилотник в Москве
Безпілотник, який знайшли у Москві. Фото: t.me/bazabazon

Нагадаємо, ввечері, 10 травня, в Брянській та Бєлгородській областях Росії чули вибухи. Губернатори звинувачують в атаках українських військових.

Також ми писали, що у Міноборони Російської Федерації заявили, що 7 травня у Криму сили ППО знищили понад 20 ударних БпЛА. Там традиційно звинуватили Україну в атаці.

Додамо, пресслужба Володимира Путіна повідомила, що в ніч проти 3 травня Україна намагалася завдати удару по Кремлю. При цьому російські військові та спецслужби нібито зуміли підбити два українські безпілотники.

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