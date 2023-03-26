В москве на ситилайтах показывают ролики, как собирать тревожный чемоданчик
От громких заявлений о "Киеве за три дня" россияне даже в москве дошли до подготовки к худшим сценариям. Местное население уже учат собирать "тревожные чемоданы".
Соответствующие видеозаписи распространяют россияне в своих соцсетях.
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Россиян готовят к худшим сценариям
Если раньше на уличных мониторах и баннерах в россии можно было увидеть только восхваление российских преступлений и заявления о вымышленных успехах, то теперь реальность неожиданно изменилась. В частности, на ситилайтах москвы заметили видео о том, что следует держать в "тревожном чемоданчике" и как правильно его собрать. В то же время, россиянам дают советы, что делать в случае химических и ядерных атак.
Речь идет о списке необходимых вещей, которые нужно иметь собранными на случай чрезвычайных ситуаций. В частности, советуют набрать пищи, воды, фонарик, нож, сменное белье, спички и т.д. Фактически, посоветовали собирать необходимые вещи раньше времени.
Напомним, несколько дней назад во временно оккупированном Крыму по радио запустили уведомления о воздушной тревоге и рекомендациях по эвакуации с полуострова. Однако так называемая "власть" заявляет, что это следствие работы хакеров.
Кроме того, на оккупированном полуострове Крым российские оккупационные власти начали готовить к российско-украинской войне учеников местных школ. В одном из учебных заведений открыли курсы начальной военной подготовки.
Добавим, несколько дней назад стало известно, что в Крыму кафиры раздают достопримечательности населению, как вести себя во время обстрелов.