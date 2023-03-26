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У москві на сітілайтах показують ролики, як збирати тривожну валізку

26 березня 2023 15:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Водночас росіянам дають поради, що робити в разі хімічних та ядерних атак
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Від голосних заяв про "Київ за три дні" росіяни навіть у москві дійшли до підготовки до найгірших сценаріїв. Місцеве населення вже вчать збирати "тривожні валізи". 

Відповідні відеозаписи розповсюджують росіяни в своїх соцмережах.

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Якщо раніше на вуличних моніторах та банерах в росії можна було побачити лише вихваляння російських злочинів та заяви про вигадані успіхи, то тепер реальність несподівано наздогнала. Зокрема, на сітілайтах москви помітили відео про те, що варто тримати у "тривожній валізці" та як правильно її зібрати. Водночас росіянам дають поради, що робити в разі хімічних та ядерних атак.

Мова йде про список необхідних речей, які потрібно мати зібраними на випадок надзвичайних ситуацій. Зокрема, радять набрати їжі, води, ліхтарик, ніж, змінну білизну, сірники і т.д. Фактично, порадили збирати необхідні речі завчасно. 

Нагадаємо, декілька днів тому в тимчасово окупованому Криму по радіо запустили сповіщення про повітряну тривогу та рекомендації щодо евакуації з півострова. Однак так звана "влада" заявляє, що це наслідок роботи хакерів.

Окрім того, на окупованому півострові Крим російська окупаційна влада почала готувати до російсько-української війни учнів місцевих шкіл. У одному із навчальних закладів відкрили курси початкової військової підготовки.

Додамо, кілька днів тому стало відомо, що у Криму окупанти роздають пам'ятки населенню, як поводити себе під час обстрілів.

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