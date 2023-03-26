У москві на сітілайтах показують ролики, як збирати тривожну валізку
Від голосних заяв про "Київ за три дні" росіяни навіть у москві дійшли до підготовки до найгірших сценаріїв. Місцеве населення вже вчать збирати "тривожні валізи".
Відповідні відеозаписи розповсюджують росіяни в своїх соцмережах.
-
Що підготували творці шоу "Я люблю Україну" у другому випуску
-
У Міноборони показали двобій українських танкістів та російських протитанкістів
-
Маленький Леон з Ірпеня зворушливо виконав хіт гурту "Антитіла" про Бахмут
-
Одещина посіла 6 місце в країні за темпами декомунізації
-
Україна отримала від Франції майже 200 тонн енергетичного обладнання
-
Українські прикордонники "приземлили" вісім ворожих БпЛА
-
Найближчі три дні в Одесі прогнозують жовтий рівень небезпеки
-
"Міс Україна Всесвіт" Вікторія Апанасенко вийшла заміж: перше фото
-
Незабаром Apple може представити друге покоління навушників AirPods Max
-
Друга група українських артилеристів завершує навчання у Британії
Росіян готують до найгірших сценаріїв
Якщо раніше на вуличних моніторах та банерах в росії можна було побачити лише вихваляння російських злочинів та заяви про вигадані успіхи, то тепер реальність несподівано наздогнала. Зокрема, на сітілайтах москви помітили відео про те, що варто тримати у "тривожній валізці" та як правильно її зібрати. Водночас росіянам дають поради, що робити в разі хімічних та ядерних атак.
Мова йде про список необхідних речей, які потрібно мати зібраними на випадок надзвичайних ситуацій. Зокрема, радять набрати їжі, води, ліхтарик, ніж, змінну білизну, сірники і т.д. Фактично, порадили збирати необхідні речі завчасно.
Нагадаємо, декілька днів тому в тимчасово окупованому Криму по радіо запустили сповіщення про повітряну тривогу та рекомендації щодо евакуації з півострова. Однак так звана "влада" заявляє, що це наслідок роботи хакерів.
Окрім того, на окупованому півострові Крим російська окупаційна влада почала готувати до російсько-української війни учнів місцевих шкіл. У одному із навчальних закладів відкрили курси початкової військової підготовки.
Додамо, кілька днів тому стало відомо, що у Криму окупанти роздають пам'ятки населенню, як поводити себе під час обстрілів.