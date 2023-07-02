В Москве не обсуждался мирный план по войне в Украине, — кардинал Дзуппи

Кардинал Маттео Дзуппи. Фото: REUTERS

Миссия посла Папы Римского в Москву была сосредоточена на гуманитарных вопросах и не предусматривала никаких обсуждений мирного плана.

Об этом заявил кардинал Маттео Дзуппи. Сообщает агентство Rеuters.

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Кардинал Маттео Дзуппи на этой неделе встретился в Москве с одним из советников президента Владимира Путина Юрием Ушаковым и главой Русской православной церкви патриархом Кириллом. Обсуждали преимущественно гуманитарные вопросы, о мирном плане завершения войны речь не шла.

"Все встречи были важны, особенно в гуманитарных аспектах, на которых мы сосредоточились. Нет ни мирного плана, ни посредничества", — заявил кардинал Дзуппи.

Также он заявил, что в ближайшее время встретится с Папой Римским Франциском и расскажет о своем визите в Москву.

Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский также встречался со специальным представителем Папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи 6 июня. Они обсуждали ситуацию в стране и гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской формулы мира.

Напомним, Папа Римский Франциск направил в Украину и Россию итальянского кардинала Маттео Дзуппи. Он был назначен на эту должность для выполнения специальной мирной задачи.

Согласно пресс-релизу Ватикана, задачей кардинала Дзуппи является поиск путей мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной. Папа Франциск надеется, что его "мирное послание" поможет положить конец военным столкновениям.