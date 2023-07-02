У Москві не йшлося про мирний план щодо війни в Україні, — кардинал Дзуппі

Кардинал Маттео Дзуппі. Фото: REUTERS

Місія посланця Папи Римського до Москви була зосереджена на гуманітарних питаннях і не передбачала жодних обговорень мирного плану.

Про це заявив кардинал Маттео Дзуппі. Повідомляє агенція Rеuters.

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Кардинал Маттео Дзуппі цього тижня зустрівся в Москві з одним із радників президента Володимира Путіна Юрієм Ушаковим і главою Російської православної церкви патріархом Кирилом. Обговорювали переважно гуманітарні питання, про мирний план завершення війни не йшлося.

"Усі зустрічі були важливими, особливо в гуманітарних аспектах, на яких ми зосередилися. Немає ні мирного плану, ні посередництва", — заявив кардинал Дзуппі.

Також він заявив, що найближчим часом зустрінеться з Папою Римським Франциском і розповість про свій візит до Москви.

Зауважимо, Президент України Володимир Зеленський також зустрічався зі спеціальним представником Папи Римського кардиналом Маттео Дзуппі 6 червня. Вони обговорювали ситуацію в країні та гуманітарну взаємодію у межах реалізації української формули миру.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск направив до України та Росії італійського кардинала Маттео Дзуппі. Він був призначений на цю посаду для виконання спеціального мирного завдання.

Згідно з пресрелізом Ватикану, завданням кардинала Дзуппі є пошук шляхів мирного вирішення конфлікту між Росією та Україною. Папа Франциск сподівається, що його "мирне послання" допоможе покласти край військовим сутичкам.