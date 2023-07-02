Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У Москві не йшлося про мирний план щодо війни в Україні, — кардинал Дзуппі arrow

У Москві не йшлося про мирний план щодо війни в Україні, — кардинал Дзуппі

2 липня 2023 23:41
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Москві не йшлося про мирний план щодо війни в Україні, — кардинал Дзуппі
Кардинал Маттео Дзуппі. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Місія посланця Папи Римського до Москви була зосереджена на гуманітарних питаннях і не передбачала жодних обговорень мирного плану.

Про це заявив кардинал Маттео Дзуппі. Повідомляє агенція Rеuters.

Читайте також:

Візит посланця Папи Римського до Москви

Кардинал Маттео Дзуппі цього тижня зустрівся в Москві з одним із радників президента Володимира Путіна Юрієм Ушаковим і главою Російської православної церкви патріархом Кирилом. Обговорювали переважно гуманітарні питання, про мирний план завершення війни не йшлося. 

"Усі зустрічі були важливими, особливо в гуманітарних аспектах, на яких ми зосередилися. Немає ні мирного плану, ні посередництва", — заявив кардинал Дзуппі.

Також він заявив, що найближчим часом зустрінеться з Папою Римським Франциском і розповість про свій візит до Москви.

Зауважимо, Президент України Володимир Зеленський також зустрічався зі спеціальним представником Папи Римського кардиналом Маттео Дзуппі 6 червня. Вони обговорювали ситуацію в країні та гуманітарну взаємодію у межах реалізації української формули миру. 

Нагадаємо, Папа Римський Франциск направив до України та Росії італійського кардинала Маттео Дзуппі. Він був призначений на цю посаду для виконання спеціального мирного завдання.

Згідно з пресрелізом Ватикану, завданням кардинала Дзуппі є пошук шляхів мирного вирішення конфлікту між Росією та Україною. Папа Франциск сподівається, що його "мирне послання" допоможе покласти край військовим сутичкам. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Нові комунальні тарифи, ціни на бензин, пенсії і штрафи: що чекає на українців з 1 липня

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз