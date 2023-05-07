В Москве произошел масштабный пожар на строительстве в ЖК "Новое Очаково"

Дым от пожара, который произошел в Москве. Фото: росСМИ

В Москве произошел очередной масштабный пожар. Инцидент случился на строительстве в ЖК "Новое Очаково".

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Пожар в Москве

По информации росСМИ, загорелись строительные материалы. На место происшествия сразу прибыли экстренные службы. Общая площадь возгорания — около 150 квадратных метров.

Российские пожарные уже ликвидировали огонь. Информации о пострадавших не поступало.

Дым от пожара можно было увидеть в разных районах российской столицы.

Напомним, в российской Москве 27 апреля вспыхнул большой пожар. Возгорание произошло в жилом комплексе "Виктория Парк", на котором еще ведется строительство возле Кутузовского проспекта.

Также мы писали, что в подмосковном Красногорске 10 апреля загорелся склад со вторсырьем пластика. Площадь пожара составила 1,4 тысячи квадратных метров.

Добавим, в результате пожара в поселке Сосьва Свердловской области РФ сгорело более 100 жилых домов. Сам пожар начался на местной пилораме и из-за сильного ветра быстро перекинулся на соседние здания.