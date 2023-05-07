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В Москве произошел масштабный пожар на строительстве в ЖК "Новое Очаково"

7 мая 2023 17:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Москве произошел масштабный пожар на строительстве в ЖК "Новое Очаково"
Дым от пожара, который произошел в Москве. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Москве произошел очередной масштабный пожар. Инцидент случился на строительстве в ЖК "Новое Очаково".

Об этом сообщают росСМИ.

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По информации росСМИ, загорелись строительные материалы. На место происшествия сразу прибыли экстренные службы. Общая площадь возгорания — около 150 квадратных метров.

Российские пожарные уже ликвидировали огонь. Информации о пострадавших не поступало.

Дым от пожара можно было увидеть в разных районах российской столицы.

Напомним, в российской Москве 27 апреля вспыхнул большой пожар. Возгорание произошло в жилом комплексе "Виктория Парк", на котором еще ведется строительство возле Кутузовского проспекта.

Также мы писали, что в подмосковном Красногорске 10 апреля загорелся склад со вторсырьем пластика. Площадь пожара составила 1,4 тысячи квадратных метров.

Добавим, в результате пожара в поселке Сосьва Свердловской области РФ сгорело более 100 жилых домов. Сам пожар начался на местной пилораме и из-за сильного ветра быстро перекинулся на соседние здания.

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