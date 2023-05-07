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У Москві сталася масштабна пожежа на будівництві в ЖК "Нове Очаково"

7 травня 2023 17:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Москві сталася масштабна пожежа на будівництві в ЖК "Нове Очаково"
Дим від пожежі, яка сталася в Москві. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Москві сталася чергова масштабна пожежа. Інцидент відбувся на будівництві в ЖК "Нове Очаково".

Про це повідомляють росЗМІ.

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За інформацією росЗМІ, загорілися будівельні матеріали. На місце події відразу прибули екстрені служби. Загальна площа загоряння — близько 150 квадратних метрів. 

Російські пожежники вже ліквідували вогонь. Інформації про постраждалих не надходило. 

Дим від пожежі можна було побачити в різних районах російської столиці. 

Нагадаємо, у російській Москві 27 квітня спалахнула велика пожежа. Загоряння сталося у житловому комплексі "Вікторія Парк", на якому ще ведеться будівництво, біля Кутузовського проспекту.

Також ми писали, що у підмосковному Красногорську 10 квітня загорівся склад із вторинною сировиною пластику. Площа пожежі становила 1,4 тисячі квадратних метрів.

Додамо, внаслідок пожежі у селищі Сосьва Свердловської області РФ згоріло понад 100 житлових будинків. Сама пожежа почалася на місцевій пилорамі і через сильний вітер швидко перекинулася на сусідні будівлі.

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