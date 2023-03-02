В москве установили еще одну систему ПВО рядом с метро
В столице россии установили еще одну систему ПВО. Она расположена рядом с метро "Саларьево".
Об этом сообщает Telegram-канал "Сирена".
-
Приложения российского банка "Тинькофф" удалили из App Store
-
Зинченко — один из лучших в "Арсенале", Миколенко хорошо сыграл: оценки за матч
-
Российская экономика возвращается в СССР, — эксперт
-
Сколько денег международной поддержки получила Украина в феврале: самые большие доноры
-
Во Франции суд арестовал виллу одного из крупнейших российских бизнесменов
-
Генерал Ходжес рассказал, почему путин не использует ядерное оружие против Украины
-
ВСУ "демилитаризовали" уже более 150 тысяч оккупантов: обновлены данные о потерях рф
-
В США рассматривают возможность поставки сжиженного газа в Украину
-
"Приезжай к нам": Александр Алиев мощно ответил скандальному Дзюбе
-
Зеленский прокомментировал удар по Запорожью: "Мы выгоним всех окупантов"
Подробности
Как давно установили комплекс — неизвестно. Системы ПВО устанавливали в москве и пригороде с декабря прошлого года. На них обратили внимание в январе, когда они появились на крышах построек.
Напомним, на здании министерства обороны в россии был замечен ракетный комплекс "Панцирь". Также на крышах некоторых домов установили системы ПВО.
Также мы писали, что в россии в одном из районов москвы усилили противовоздушную оборону, развернув дивизион ПВО С-400. Комплекс радиолокационных станций в активном положении заметили между Лосиным островом и Сокольниками.
Добавим, в Институте изучения войны рассказали, почему кремль активно устанавливает системы ПВО в москве.