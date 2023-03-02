В москве установили еще одну систему ПВО рядом с метро

Метро "Саларьево"

В столице россии установили еще одну систему ПВО. Она расположена рядом с метро "Саларьево".

Об этом сообщает Telegram-канал "Сирена".

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Как давно установили комплекс — неизвестно. Системы ПВО устанавливали в москве и пригороде с декабря прошлого года. На них обратили внимание в январе, когда они появились на крышах построек.

Напомним, на здании министерства обороны в россии был замечен ракетный комплекс "Панцирь". Также на крышах некоторых домов установили системы ПВО.

Также мы писали, что в россии в одном из районов москвы усилили противовоздушную оборону, развернув дивизион ПВО С-400. Комплекс радиолокационных станций в активном положении заметили между Лосиным островом и Сокольниками.

Добавим, в Институте изучения войны рассказали, почему кремль активно устанавливает системы ПВО в москве.