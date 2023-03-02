У москві встановили ще одну систему ППО поряд з метро

Метро "Салар'єво"

У столиці росії встановили ще одну систему ППО. Вона розташована поряд з метро "Салар'єво".

Про це повідомляє Telegram-канал "Сирена".

Деталі

Як давно встановили комплекс — невідомо. Системи ППО встановлювали у москві та передмісті з грудня минулого року. На них звернули увагу у січні, коли вони з'явилися на дахах будівель.

Нагадаємо, на будівлі міністерства оборони в росії помітили ракетний комплекс "Панцир". Також на дахах деяких будинків встановили системи ППО.

Також ми писали, що у росії в одному з районів москви посилили протиповітряну оборону, розгорнувши дивізіон ППО С-400. Комплекс машин з радіолокаційною станцією в активному положенні помітили між Лосиним островом та Сокільниками.

Додамо, в Інституті вивчення війни розповіли, чому кремль активно встановлює системи ППО в москві