У москві встановили ще одну систему ППО поряд з метро
У столиці росії встановили ще одну систему ППО. Вона розташована поряд з метро "Салар'єво".
Про це повідомляє Telegram-канал "Сирена".
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Деталі
Як давно встановили комплекс — невідомо. Системи ППО встановлювали у москві та передмісті з грудня минулого року. На них звернули увагу у січні, коли вони з'явилися на дахах будівель.
Нагадаємо, на будівлі міністерства оборони в росії помітили ракетний комплекс "Панцир". Також на дахах деяких будинків встановили системи ППО.
Також ми писали, що у росії в одному з районів москви посилили протиповітряну оборону, розгорнувши дивізіон ППО С-400. Комплекс машин з радіолокаційною станцією в активному положенні помітили між Лосиним островом та Сокільниками.
Додамо, в Інституті вивчення війни розповіли, чому кремль активно встановлює системи ППО в москві