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В Москве заявили о налетах беспилотников: какие последствия

30 мая 2023 07:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Москве заявили о налетах беспилотников: какие последствия
Беспилотник в небе. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Утром 30 мая россияне заявили, что в Москве и Подмосковье был налет беспилотников. Один из них попал в дом.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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Как утверждают россияне, один аппарат врезался в многоэтажку в Новой Москве по улице Атласова. Произошел взрыв, выбило окна.

"Поступила заявка об ЧП на улице Атласова, дом 11. Пожарно-спасательные подразделения, прибыв на место, обнаружили по внешним признакам нарушение остекления на 25-м этаже. После взлома квартиры признаков пожара не обнаружено. В настоящее время устанавливается причина и происшествия", — отметили в МЧС РФ.

Впоследствии представитель экстренных служб заявил, что пострадавших нет.

взрыв в Москве
Последствия взрыва во многоэтажке в Москве. Фото: российские СМИ

Известно, что второй беспилотник попал в верхние этажи жилого дома по Профсоюзной улице. Там были разрушены фасад и остекление дома.

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Последствия взрыва во многоэтажке в Москве. Фото: российские СМИ
взрыв в Москве
Последствия взрыва во многоэтажке в Москве. Фото: российские СМИ
взрыв в Москве
Последствия взрыва во многоэтажке в Москве. Фото: российские СМИ

Третий дрон попал в жилой дом на Ленинском проспекте.

Взрывы также звучали в районе Немчиновки, Одинцово и Красногорска. Кроме того, РосСМИ сообщали два взрыва в Новой Риге и сбитые дроны в Николо-Урюпино и на набережной в Ильинском.

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Напомним, несколько дней назад в Краснодарском крае раздались громкие взрывы. Россияне заявили об очередной атаке беспилотников.

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