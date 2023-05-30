В Москве заявили о налетах беспилотников: какие последствия
Утром 30 мая россияне заявили, что в Москве и Подмосковье был налет беспилотников. Один из них попал в дом.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Налет беспилотников на Москву
Как утверждают россияне, один аппарат врезался в многоэтажку в Новой Москве по улице Атласова. Произошел взрыв, выбило окна.
"Поступила заявка об ЧП на улице Атласова, дом 11. Пожарно-спасательные подразделения, прибыв на место, обнаружили по внешним признакам нарушение остекления на 25-м этаже. После взлома квартиры признаков пожара не обнаружено. В настоящее время устанавливается причина и происшествия", — отметили в МЧС РФ.
Впоследствии представитель экстренных служб заявил, что пострадавших нет.
Известно, что второй беспилотник попал в верхние этажи жилого дома по Профсоюзной улице. Там были разрушены фасад и остекление дома.
Третий дрон попал в жилой дом на Ленинском проспекте.
Взрывы также звучали в районе Немчиновки, Одинцово и Красногорска. Кроме того, РосСМИ сообщали два взрыва в Новой Риге и сбитые дроны в Николо-Урюпино и на набережной в Ильинском.
В России заявили, что сегодня якобы сбили более десяти беспилотников
Напомним, несколько дней назад в Краснодарском крае раздались громкие взрывы. Россияне заявили об очередной атаке беспилотников.