У Москві заявили про нальоти безпілотників: які наслідки

Безпілотник в небі. Фото: google.com

Зранку, 30 травня, росіяни заявили, що у Москві та Підмосков'ї був наліт безпілотників. Один із них влучив у будинок.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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Як стверджують росіяни, один апарат врізався у багатоповерхівку у Новій Москві на вулиці Атласова. Стався вибух, вибило вікна.

"Надійшла заявка про НП на вулиці Атласова, будинок 11. Пожежно-рятувальні підрозділи, прибувши на місце, виявили за зовнішніми ознаками порушення скління на 25-му поверсі. Після злому квартири ознак пожежі не виявлено. Наразі встановлюється причина та обставини, що сталася", — зазначили в МНС РФ.

Згодом представник екстренних служб заявив, що постраждалих немає.

Наслідки вибуху в багатоповерхівці в Москві. Фото: російські ЗМІ

Відомо, що другий безпілотник потрапив у верхні поверхи житлового будинку на вулиці профспілковій. Там було зруйновано фасад та скління будинку.

Наслідки вибуху в багатоповерхівці в Москві. Фото: російські ЗМІ

Наслідки вибуху в багатоповерхівці в Москві. Фото: російські ЗМІ

Наслідки вибуху в багатоповерхівці в Москві. Фото: російські ЗМІ

Третій дрон потрапив до житлового будинку на Ленінському проспекті.

Вибухи також лунали в районі Немчинівки, Одинцово та Красногорська. Окрім того, росЗМІ повідомляли два вибухи в Новій Ризі та збиті дрони в Ніколо-Урюпіно та на набережній в Іллінському.

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