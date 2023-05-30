У Москві заявили про нальоти безпілотників: які наслідки
Зранку, 30 травня, росіяни заявили, що у Москві та Підмосков'ї був наліт безпілотників. Один із них влучив у будинок.
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
Наліт безпілотників на Москву
Як стверджують росіяни, один апарат врізався у багатоповерхівку у Новій Москві на вулиці Атласова. Стався вибух, вибило вікна.
"Надійшла заявка про НП на вулиці Атласова, будинок 11. Пожежно-рятувальні підрозділи, прибувши на місце, виявили за зовнішніми ознаками порушення скління на 25-му поверсі. Після злому квартири ознак пожежі не виявлено. Наразі встановлюється причина та обставини, що сталася", — зазначили в МНС РФ.
Згодом представник екстренних служб заявив, що постраждалих немає.
Відомо, що другий безпілотник потрапив у верхні поверхи житлового будинку на вулиці профспілковій. Там було зруйновано фасад та скління будинку.
Третій дрон потрапив до житлового будинку на Ленінському проспекті.
Вибухи також лунали в районі Немчинівки, Одинцово та Красногорська. Окрім того, росЗМІ повідомляли два вибухи в Новій Ризі та збиті дрони в Ніколо-Урюпіно та на набережній в Іллінському.
У Росії заявили, що сьогодні нібито збили понад десять безпілотників
Нагадаємо, декілька днів тому у Краснодарському краї лунали гучні вибухи. Росіяни заявили про чергову атаку безпілотників.