В Москве задержали работника компании, которая производит дроны: в чем его подозревают
В пятницу, 15 сентября, в Москве задержали сотрудника одной из компаний, специализирующихся на разработке и производстве военных беспилотников. Его подозревают в "сливе данных" в Интернете.
Об этом сообщают росСМИ.
Чем занимался задержанный
Сообщается, что задержанный работал сетевым инженером в российской компании "Кронштадт". Он якобы имел доступ к "важной информации" и распространял ее на портале GitHub. Это сервис для хостинга ИТ-проектов.
В "Кронштадте", в свою очередь, подтвердили это. По словам представителей компании, мужчина распространял коммерческие тайны, персональные и технические аккаунты, а также пароли к ним.
Против задержанного возбудили уголовное производство.
Напомним, что после атаки россиян на портовую инфраструктуру Одесской области на Дунае, в Румынии уже в третий раз за месяц обнаружили обломки дрона. Поэтому МИД Румынии вызвал посла РФ.
В то же время Кабинет Министров Украины предложил проект закона, согласно которому часть налога на доходы граждан будет направлена на финансирование развития отечественного производства вооружения и покупку дронов. В 2023 году на эти цели уйдет 25,8 млрд гривен, а в следующем — 93,7 млрд гривен.