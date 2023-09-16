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В Москве задержали работника компании, которая производит дроны: в чем его подозревают

16 сентября 2023 12:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Москве задержали работника компании, которая производит дроны: в чем его подозревают
Компания "Кронштадт". Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В пятницу, 15 сентября, в Москве задержали сотрудника одной из компаний, специализирующихся на разработке и производстве военных беспилотников. Его подозревают в "сливе данных" в Интернете.

Об этом сообщают росСМИ.

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Чем занимался задержанный

Сообщается, что задержанный работал сетевым инженером в российской компании "Кронштадт". Он якобы имел доступ к "важной информации" и распространял ее на портале GitHub. Это сервис для хостинга ИТ-проектов.

В "Кронштадте", в свою очередь, подтвердили это. По словам представителей компании, мужчина распространял коммерческие тайны, персональные и технические аккаунты, а также пароли к ним.

Против задержанного возбудили уголовное производство.

Напомним, что после атаки россиян на портовую инфраструктуру Одесской области на Дунае, в Румынии уже в третий раз за месяц обнаружили обломки дрона. Поэтому МИД Румынии вызвал посла РФ.

В то же время Кабинет Министров Украины предложил проект закона, согласно которому часть налога на доходы граждан будет направлена на финансирование развития отечественного производства вооружения и покупку дронов. В 2023 году на эти цели уйдет 25,8 млрд гривен, а в следующем — 93,7 млрд гривен.

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