У Москві затримали працівника компанії, яка виробляє дрони: у чому його підозрюють

Компанія "Кронштадт". Фото: росЗМІ

У п'ятницю, 15 вересня, в Москві затримали співробітника однієї з компаній, яка спеціалізується на розробці та виробництві військових безпілотників. Його підозрюють у "зливі даних" в Інтернеті.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Чим займався затриманий

Повідомляється, що затриманий працював мережевим інженером у російській компанії "Кронштадт". Він нібито мав доступ до "важливої інформації" та розповсюджував її на порталі GitHub. Це сервіс для хостингу ІТ-проєктів.

У "Кронштадті", своєю чергою, підтвердили це. За словами представників компанії, чоловіків поширював комерційні таємниці, персональні та технічні облікові записи, а також паролі до них.

Проти затриманого порушили кримінальне провадження.

Нагадаємо, що після атаки росіян на портову інфраструктуру Одеської області на Дунаї, в Румунії вже втретє за місяць виявили уламки дрона. Тому МЗС Румунії викликало посла РФ.

Водночас, Кабінет Міністрів України запропонував проєкт закону, згідно з яким частину податку на доходи громадян буде спрямовано на фінансування розвитку вітчизняного виробництва озброєння та купівлю дронів. 2023 року на ці цілі піде 25,8 млрд гривень, а наступного — 93,7 млрд гривень.