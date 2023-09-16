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У Москві затримали працівника компанії, яка виробляє дрони: у чому його підозрюють

16 вересня 2023 12:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Москві затримали працівника компанії, яка виробляє дрони: у чому його підозрюють
Компанія "Кронштадт". Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У п'ятницю, 15 вересня, в Москві затримали співробітника однієї з компаній, яка спеціалізується на розробці та виробництві військових безпілотників. Його підозрюють у "зливі даних" в Інтернеті. 

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Повідомляється, що затриманий працював мережевим інженером у російській компанії "Кронштадт". Він нібито мав доступ до "важливої інформації" та розповсюджував її на порталі GitHub. Це сервіс для хостингу ІТ-проєктів. 

У "Кронштадті", своєю чергою, підтвердили це. За словами представників компанії, чоловіків поширював комерційні таємниці, персональні та технічні облікові записи, а також паролі до них.

Проти затриманого порушили кримінальне провадження. 

Нагадаємо, що після атаки росіян на портову інфраструктуру Одеської області на Дунаї, в Румунії вже втретє за місяць виявили уламки дрона. Тому МЗС Румунії викликало посла РФ.

Водночас, Кабінет Міністрів України запропонував проєкт закону, згідно з яким частину податку на доходи громадян буде спрямовано на фінансування розвитку вітчизняного виробництва озброєння та купівлю дронів. 2023 року на ці цілі піде 25,8 млрд гривень, а наступного — 93,7 млрд гривень.

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