В МИД рассказали, сколько украинцев не могут выехать из Израиля и Сектора Газа

Спикер МИД Украины Олег Николенко. Фото: facebook.com/oleg.nikolenko.50

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко рассказал, сколько украинцев обратилось в оперативный штаб из-за невозможности выехать из Израиля и Сектора Газа. По его словам, речь идет об около 450 гражданах.

Об этом Олег Николенко рассказал в эфире телемарафона.

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"Что касается украинцев, которые обратились в оперативный штаб в связи с невозможностью покинуть Израиль из-за отмены авиарейсов, здесь мы имеем цифру около 300 граждан на территории Израиля, а также 150 украинцев в Секторе Газа, которые заявили о желании выехать", — говорит Николенко.

Он рассказал, что ситуация по погибшим или пострадавшим украинцам не изменилась. Сейчас проверяется информация о возможной смерти трех граждан.

"В общей сложности за трое суток оперативный штаб МИД, который был создан для помощи украинцам в Израиле, обработал более 700 обращений наших граждан. За прошедшие сутки украинские дипломаты нашли семь украинцев на юге страны, которые до этого считались пропавшими. Сейчас они в безопасности", — сообщил Николенко.

Спикер МИД подчеркнул, что украинское посольство помогло шести семьям найти временное жилье в Израиле. Сейчас дипломаты занимаются мальчиком из Украины, который также был спасен в зоне боевых действий. Ему предоставляется лечение, психологическая поддержка, и готовится его возвращение домой.

Напомним, дипломаты из Украины успешно провели спасательную акцию, вывезя раненого украинского мальчика из города Сдерот после нападения боевиков. В настоящее время он находится под защитой посольства в безопасной локации, где ему оказана медицинская и психологическая поддержка.

Также мы писали, в Израиле из-за военных действий погибли два гражданина Украины. Сейчас их тела пытаются вернуть на родную землю.