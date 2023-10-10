У МЗС розповіли, скільки українців не можуть виїхати з Ізраїлю та Сектора Гази

Речник МЗС України Олег Ніколенко. Фото: facebook.com/oleg.nikolenko.50

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко розповів, скільки українців звернулися до оперативного штабу через неможливість виїхати з Ізраїлю і Сектора Гази. За його словами, йдеться про близько 450 громадян.

Про це Олег Ніколенко розповів в ефірі телемарафону.

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"Що стосується українців, які звернулися до оперативного штабу у зв’язку із неможливістю залишити Ізраїль через скасування авіарейсів, тут ми маємо цифру близько 300 громадян на території Ізраїлю, а також 150 українців в Секторі Гази, які заявили про бажання виїхати", — каже Ніколенко.

Він розповів, що ситуація щодо загиблих чи постраждалих українців не змінилася. Наразі перевіряється інформація щодо можливої смерті трьох громадян.

"Загалом за три доби оперативний штаб МЗС, який був створений для допомоги українцям в Ізраїлі, опрацював понад 700 звернень наших громадян. За минулу добу українські дипломати відшукали сім українців на півдні країни, які до цього вважалися зниклими. Зараз вони в безпеці", — повідомив Ніколенко.

Речник МЗС наголосив, що українське посольство допомогло шести родинам знайти тимчасове житло в Ізраїлі. Наразі дипломати займаються хлопчиком з України, який також був врятований в зоні бойових дій. Йому надається лікування, психологічна підтримка, і готується його повернення додому.

Нагадаємо, дипломати з України успішно здійснили рятувальну акцію, вивізши пораненого українського хлопчика з міста Сдерот після нападу бойовиків. Наразі він перебуває під захистом посольства у безпечній локації, де йому надано медичну та психологічну підтримку.

Також ми писали, в Ізраїлі через військові дії загинуло двоє громадян України. Наразі їхні тіла намагаються повернути на рідну землю.