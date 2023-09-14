Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В МИД Словакии сообщили о выдворении из государства работника российского посольства arrow

В МИД Словакии сообщили о выдворении из государства работника российского посольства

14 сентября 2023 20:04
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
В МИД Словакии сообщили о выдворении из государства работника российского посольства
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Влаховский. Фото: SME
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В четверг, 14 сентября, Словакия решила выдворить сотрудника посольства Российской Федерации в республике. Дипломат должен покинуть республику в ближайшие 48 часов.

Об этом сообщает МИД Словакии.

Читайте также:

Что известно о выдворении российского дипломата из Словакии

Как сообщает МИД республики, причина выдворения посла — его деятельность, прямо нарушавшая Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Нарушение было "тщательно задокументировано компетентными органами Словацкой Республики".

"В этом контексте Министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики вызвало посла Российской Федерации в Словакии и настоятельно призвало его, чтобы Представительство Российской Федерации в Словацкой Республике и его представители осуществляли свою деятельность в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях, обязательства которой обе страны взяли на себя в прошлом", — говорится в сообщении.

Также российское посольство призвали воздерживаться от дальнейшей противоречащей настоящей Конвенции деятельности, а также другим положениям международного права и дипломатических обычаев.

Напомним, МИД Румынии направил России "решительный протест" и вызвал посла из-за падения обломков дрона.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Подбитый "Минск": последствия ракетной атаки на Севастополь

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

08:47 Украинца обязали вернуть пенсию в бюджет: что стало причиной

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз