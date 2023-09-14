В МИД Словакии сообщили о выдворении из государства работника российского посольства

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Влаховский. Фото: SME

В четверг, 14 сентября, Словакия решила выдворить сотрудника посольства Российской Федерации в республике. Дипломат должен покинуть республику в ближайшие 48 часов.

Об этом сообщает МИД Словакии.

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Как сообщает МИД республики, причина выдворения посла — его деятельность, прямо нарушавшая Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Нарушение было "тщательно задокументировано компетентными органами Словацкой Республики".

"В этом контексте Министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики вызвало посла Российской Федерации в Словакии и настоятельно призвало его, чтобы Представительство Российской Федерации в Словацкой Республике и его представители осуществляли свою деятельность в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях, обязательства которой обе страны взяли на себя в прошлом", — говорится в сообщении.

Также российское посольство призвали воздерживаться от дальнейшей противоречащей настоящей Конвенции деятельности, а также другим положениям международного права и дипломатических обычаев.

Напомним, МИД Румынии направил России "решительный протест" и вызвал посла из-за падения обломков дрона.