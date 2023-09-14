У МЗС Словаччини повідомили про видворення з держави працівника російського посольства

Міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Влаховський. Фото: SME

В четвер, 14 вересня, Словаччина вирішила видворити співробітника посольства Російської Федерації в республіці. Дипломат має покинути республіку у найближчі 48 годин.

Про це повідомляє МЗС Словаччини.

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Що відомо про видворення російського дипломата з Словаччини

Як повідомляє МЗС республіки, причина видворення посла — його діяльність, яка прямо порушувала Віденську конвенцію про дипломатичні відносини. Порушення було "ретельно задокументовано компетентними органами Словацької Республіки".

"У цьому контексті Міністерство закордонних та європейських справ Словацької Республіки викликало посла Російської Федерації в Словаччині та наполегливо закликало його, щоб Представництво Російської Федерації в Словацькій Республіці та його представники здійснювали свою діяльність відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини, яку обидві країни взяли на себе зобов’язання в минулому", — йдеться у повідомленні.

Також російське посольство закликали утримуватись від подальшої діяльності, що суперечить цій Конвенції, а також іншим положенням міжнародного права та дипломатичних звичаїв.

Нагадаємо, МЗС Румунії надіслало Росії "рішучий протест" та викликало посла через падіння уламків дрона.