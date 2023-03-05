В Нагорном Карабахе снова обострение: сообщают о стрельбе, есть погибшие
На грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу производится незаконная перевозка военного снаряжения, боеприпасов и личного состава из Армении на территорию Азербайджана. В связи с этим утром 5 марта азербайджанская армия приняла меры для проверки и задержания транспортных средств, осуществляющих незаконные военные перевозки, в результате чего произошла перестрелка и погибли люди.
Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
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Провокация
Азербайджанская сторона напоминает командованию российского миротворческого контингента о том, что выполнение трехстороннего заявления должно быть обеспечено в полном объеме и безоговорочно.
Кроме того, сообщаем, что единственной автомобильной дорогой, которая может быть использована между Карабахским экономическим районом и Республикой Армения, является дорога Ханкенди-Лачин.
"Еще раз напоминаем командованию российского миротворческого контингента, что осуществление перевозок военного и иного назначения по другим маршрутам категорически недопустимо", — говорится в сообщении.
Напомним, что десятилетиями продолжается конфликт между Арменией и Азербайджаном. В чем его суть и что, а главное, кто влияет на каждую из сторон, рассказывает в своей статье Антонио Алонсо Маркос, доцент кафедры истории мысли и общественных движений факультета гуманитарных наук испанского Университета Сан Пабло.