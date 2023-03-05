У Нагірному Карабаху знову загострення: повідомляють про стрілянину, є загиблі

Конфлікт Вірменії та Азербайджану

На ґрунтовій дорозі Ханкенді-Халфалі-Туршсу проводиться незаконне перевезення військового спорядження, боєприпасів та особового складу з Вірменії на територію Азербайджану. У зв'язку з цим вранці 5 березня азербайджанська армія вжила заходів для перевірки та затримання транспортних засобів, що здійснюють незаконні військові перевезення, внаслідок чого сталася стрілянина та загинули люди.

Про це повідомляє Міноборони Азербайджану.

Провокація

Азербайджанська сторона нагадує командуванню російського миротворчого контингенту про те, що виконання тристоронньої заяви має бути забезпечене у повному обсязі та беззастережно.

Крім того, повідомляємо, що єдиною автомобільною дорогою, яка може бути використана між Карабахським економічним районом та Республікою Вірменія, є дорога Ханкенді-Лачин.

"Ще раз нагадуємо командуванню російського миротворчого контингенту, що здійснення перевезень військового та іншого призначення іншими маршрутами категорично неприпустимо", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що десятиліттями триває конфлікт між Вірменією та Азербайджаном. У чому його суть і що, а головне, хто впливає на кожну зі сторін, розповідає у своїй статті Антоніо Алонсо Маркос, доцент кафедри історії думки та громадських рухів факультету гуманітарних наук іспанського Університету Сан Пабло.