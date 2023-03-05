У Нагірному Карабаху знову загострення: повідомляють про стрілянину, є загиблі
На ґрунтовій дорозі Ханкенді-Халфалі-Туршсу проводиться незаконне перевезення військового спорядження, боєприпасів та особового складу з Вірменії на територію Азербайджану. У зв'язку з цим вранці 5 березня азербайджанська армія вжила заходів для перевірки та затримання транспортних засобів, що здійснюють незаконні військові перевезення, внаслідок чого сталася стрілянина та загинули люди.
Про це повідомляє Міноборони Азербайджану.
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Провокація
Азербайджанська сторона нагадує командуванню російського миротворчого контингенту про те, що виконання тристоронньої заяви має бути забезпечене у повному обсязі та беззастережно.
Крім того, повідомляємо, що єдиною автомобільною дорогою, яка може бути використана між Карабахським економічним районом та Республікою Вірменія, є дорога Ханкенді-Лачин.
"Ще раз нагадуємо командуванню російського миротворчого контингенту, що здійснення перевезень військового та іншого призначення іншими маршрутами категорично неприпустимо", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що десятиліттями триває конфлікт між Вірменією та Азербайджаном. У чому його суть і що, а головне, хто впливає на кожну зі сторін, розповідає у своїй статті Антоніо Алонсо Маркос, доцент кафедри історії думки та громадських рухів факультету гуманітарних наук іспанського Університету Сан Пабло.