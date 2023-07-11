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В НАТО ответили, действительно ли "вагнеровцы" находятся в Беларуси

11 июля 2023 13:41
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В НАТО ответили, действительно ли "вагнеровцы" находятся в Беларуси
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите в Вильнюсе. Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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В настоящее время НАТО не фиксирует никаких значительных перемещений наемников Евгения Пригожина в Беларусь. Однако в Альянсе внимательно следят за ситуацией.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита НАТО в Вильнюсе, передает Укринформ.

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Столтенберг рассказал, что в НАТО не увидели ни развертывания или перемещения наемников ЧВК "Вагнера" в Беларусь.

"Но, конечно, мы внимательно следим за происходящим", — отметил генсек.

Он также подчеркнул, что вопрос перемещения бойцов Евгения Пригожина имеет значение, в частности для соседней Литвы. Однако в НАТО уверяют, что Североатлантический союз готов защитить своих членов от любой потенциальной угрозы.

Напомним, 26 июня появилась информация, что в Беларуси, вблизи границы с Украиной, начали строить лагеря для размещения "вагнеровцев". Первый лагерь восемь тысяч человек возводят в Осиповичах Могилевской области.

Впоследствии 1 июля в сети появились спутниковые снимки уже построенных лагерей для ЧВК "Вагнера". Информации о военной технике у этих лагерей нет.

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