У НАТО дали відповідь, чи справді "вагнерівці" перебувають у Білорусі
Наразі НАТО не фіксує жодних вагомих переміщень найманців Євгена Пригожина до Білорусі. Проте в Альянсі уважно стежать за ситуацією
Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед початком саміту НАТО у Вільнюсі, передає Укрінформ.
"Вагнерівці" в Білорусі: що кажуть в НАТО
Столтенберг розповів, що в НАТО не побачили жодного розгортання чи переміщення найманців ПВК "Вагнера" до Білорусі.
"Але, звичайно, ми уважно стежимо за тим, що відбувається", — зазначив генсек.
Він також наголосив, що питання переміщення бійців Євгена Пригожина має значення, зокрема, для сусідньої Литви. Однак в НАТО запевняють, що Альянс готовий захистити своїх членів від будь-якої потенційної загрози.
Нагадаємо, 26 червня з'явилась інформація, що у Білорусі, поблизу кордону з Україною, почали будувати табори для розміщення "вагнерівців". Перший табір на вісім тисяч людей зводять в Осиповичах Могильовської області.
Згодом, 1 липня у мережі з'явились супутникові знімки вже збудованих таборів для ПВК "Вагнера". Інформації щодо військової техніки біля цих таборів немає.