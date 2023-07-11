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У НАТО дали відповідь, чи справді "вагнерівці" перебувають у Білорусі

11 липня 2023 13:41
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У НАТО дали відповідь, чи справді "вагнерівці" перебувають у Білорусі
Генсек НАТО Єнс Столтенберг на саміті у Вільнюсі. Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Наразі НАТО не фіксує жодних вагомих переміщень найманців Євгена Пригожина до Білорусі. Проте в Альянсі уважно стежать за ситуацією

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед початком саміту НАТО у Вільнюсі, передає Укрінформ.

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Столтенберг розповів, що в НАТО не побачили жодного розгортання чи переміщення найманців ПВК "Вагнера" до Білорусі.

"Але, звичайно, ми уважно стежимо за тим, що відбувається", — зазначив генсек.

Він також наголосив, що питання переміщення бійців Євгена Пригожина має значення, зокрема, для сусідньої Литви. Однак в НАТО запевняють, що Альянс готовий захистити своїх членів від будь-якої потенційної загрози.

Нагадаємо, 26 червня з'явилась інформація, що у Білорусі, поблизу кордону з Україною, почали будувати табори для розміщення "вагнерівців". Перший табір на вісім тисяч людей зводять в Осиповичах Могильовської області. 

Згодом, 1 липня у мережі з'явились супутникові знімки вже збудованих таборів для ПВК "Вагнера". Інформації щодо військової техніки біля цих таборів немає.

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