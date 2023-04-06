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В НАТО сообщили о развертывании в Словакии итальянской системы ПВО

6 апреля 2023 23:59
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Зенитно-ракетный комплекс SAMP/T
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

НАТО объявило, что итальянский зенитный ракетный комплекс наземного базирования SAMP/T, развернутый в Словакии, полностью готов к эксплуатации. Отмечается, что он должен усилить оперативную совместимость и коллективную оборону Североатлантического альянса.

Об этом говорится в сообщении Объединенного командования Военно-воздушных сил Североатлантического альянса.

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Что известно

Италия развернула ЗРК SAMP/T в Словакии в марте, и теперь эта система интегрирована в оборонную архитектуру НАТО, обеспечивая прикрытие восточного фланга Альянса.

"Эти оперативные усилия дают нам отличную возможность усилить объединенную интеграцию и оперативную совместимость, обмениваясь опытом и работая вместе со Словакией и Альянсом как отличная команда", — сказал подполковник Микеле Веллуччи, командующий оперативной группой SAMP/T.

Что это за оружие

SAMP/T — это противоракетная система обороны, предназначенная для защиты поля боя и важных объектов, таких как аэропорты и морские порты, от крылатых ракет, пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов и тактических баллистических ракет.

SAMP/T разворачивается с сугубо оборонными целями для защиты населения, сил и территории стран Альянса. Такое развертывание является взвешенным мероприятием, лежащим в основе коллективной обороны НАТО, подчеркивается в сообщении.

У Словакии нет собственных современных систем ПВО: на ее вооружении находятся еще советские ЗРК С-300 и "Куб", а остальные средства противовоздушной обороны обеспечиваются союзниками НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина уже весной получит от Франции и Италии комплексы противовоздушной обороны SAMP-T. Украинские военные уже отправились на обучение управлению системой.

Также известно, что Министерство обороны Франции договорилось с Италией по закупке 700 зенитных ракет. Они предназначены для противовоздушной системы SAMP-T, которая готовится для Украины.

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