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У НАТО повідомили про розгортання у Словаччині італійської системи ППО

6 квітня 2023 23:59
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Зенітно-ракетний комплекс SAMP/T
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

НАТО оголосило, що італійський зенітний ракетний комплекс наземного базування SAMP/T, розгорнутий у Словаччині, повністю готовий до експлуатації. Наголошується, що він має посилити оперативну сумісність і колективну оборону Альянсу.

Про це йдеться в повідомленні Об’єднаного командування Військово-повітряних сил Альянсу. 

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Що відомо

Італія розгорнула ЗРК SAMP/T у Словаччині в березні, і тепер ця система інтегрована в оборонну архітектуру НАТО, забезпечуючи прикриття східного флангу Альянсу.

"Ці оперативні зусилля дають нам чудову можливість посилити об'єднану інтеграцію і оперативну сумісність, обмінюючись досвідом і працюючи разом зі Словаччиною і Альянсом як чудова команда", — сказав підполковник Мікеле Веллуччі, який є командувачем оперативної групи SAMP/T.

Що це за зброя

SAMP/T — це протиракетна система оборони, призначена для захисту поля бою і важливих об'єктів, як-то аеропорти і морські порти, від крилатих ракет, пілотованих і безпілотних літальних апаратів і тактичних балістичних ракет.

SAMP/T розгортається із суто оборонною метою для захисту населення, сил і території країн Альянсу. Таке розгортання є виваженим заходом, який лежить в основі колективної оборони НАТО, підкреслюється в повідомленні.

Словаччина не має власних сучасних систем ППО: на її озброєнні перебувають ще радянські ЗРК С-300 і "Куб", а решта засобів протиповітряної оборони забезпечується союзниками НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна вже навесні отримає від Франції та Італії комплекси протиповітряної оборони SAMP-T. Українські військові вже вирушили на навчання управління системою.

Також відомо, що Міністерство оборони Франції домовилося з Італією щодо закупівлі 700 зенітних ракет. Вони призначені для протиповітряної системи SAMP-T, яку готують для України. 

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