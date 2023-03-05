В НАТО рассказали, что нужно делать Молдове, чтобы присоединиться к Европе: к чему здесь россия

Мирча Джоанне

Если Молдова хочет присоединиться к Европе, то она должна бояться россии, которая едва справляется с войной против Украины. Для Республики Молдова не существует военного риска со стороны рф.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане в эфире румынского телевидения, пишет Newsmaker.

Заявление заместитель генсека НАТО

"Шанс вырваться из периферии Европы выпадает раз в несколько поколений. Сейчас самое время. Если они хотят остаться там, это их решение. Но, если они хотят присоединиться к Европе, пора сделать выбор, и им нужно меньше бояться россии, потому что россия едва справляется с Украиной. Не думаю, что сейчас существует военный риск для Молдовы", — сказал Джоане.

На вопрос, считает ли он возможным объединение Румынии и Молдовы, заместитель генсека НАТО ответил: "Не могу комментировать, у меня есть официальные полномочия, и когда я что-то говорю, это интерпретируется по-разному. Но я верю, что судьба Молдовы — европейская".

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Евросоюз планирует отправить в Молдову миссию по укреплению сектора обороны. Молдова в последние месяцы испытывает все большую угрозу со стороны россии.

Добавим, в последнее время ситуация в Молдове становится все более напряженной. В украинской разведке ранее сообщили, что россия устраивает напряжение вокруг Молдовы и непризнанного Приднестровья, преследуя две цели. Первая из них — это отвлечь внимание от войны в Украине, вторая — продемонстрировать некую "победу" для русского народа.

Также ранее в Оперативном командовании "Юг" сообщали, что со стороны Приднестровья возможны провокации и обстрелы.