В НАТО рассказали, что нужно делать Молдове, чтобы присоединиться к Европе: к чему здесь россия
Если Молдова хочет присоединиться к Европе, то она должна бояться россии, которая едва справляется с войной против Украины. Для Республики Молдова не существует военного риска со стороны рф.
Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане в эфире румынского телевидения, пишет Newsmaker.
-
Соловьев рассказал, как его "приветливо" встретили ВСУ в Угледаре
-
Италия в скором времени представит план по разблокированию украинского экспорта
-
Деоккупация Донбасса и Крыма: когда ждать
-
Воскресенье в УПЛ: разгромная победа "Шахтера", успехи "Зари" и "Руха" на выезде
-
Уникальная трансплантация: в США врач-хирург пробежал марафон, чтобы достать орган, застрявший в пробке
-
Жданов рассказал, как можно освободить Крым за 3 недели
-
Облил себя бензином и поджег: в Киевской обоасти мужчина пытался покончить с собой на глазах у жены
-
Бои за Бахмут: украинские военные контролируют ключевую трассу в городе
-
Четыре продукта, которые поднимут иммунитет весной: советы врача-диетолога
-
Анджей Дуда назвал конечную цель россии относительно Украины: детали
Заявление заместитель генсека НАТО
"Шанс вырваться из периферии Европы выпадает раз в несколько поколений. Сейчас самое время. Если они хотят остаться там, это их решение. Но, если они хотят присоединиться к Европе, пора сделать выбор, и им нужно меньше бояться россии, потому что россия едва справляется с Украиной. Не думаю, что сейчас существует военный риск для Молдовы", — сказал Джоане.
На вопрос, считает ли он возможным объединение Румынии и Молдовы, заместитель генсека НАТО ответил: "Не могу комментировать, у меня есть официальные полномочия, и когда я что-то говорю, это интерпретируется по-разному. Но я верю, что судьба Молдовы — европейская".
Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Евросоюз планирует отправить в Молдову миссию по укреплению сектора обороны. Молдова в последние месяцы испытывает все большую угрозу со стороны россии.
Добавим, в последнее время ситуация в Молдове становится все более напряженной. В украинской разведке ранее сообщили, что россия устраивает напряжение вокруг Молдовы и непризнанного Приднестровья, преследуя две цели. Первая из них — это отвлечь внимание от войны в Украине, вторая — продемонстрировать некую "победу" для русского народа.
Также ранее в Оперативном командовании "Юг" сообщали, что со стороны Приднестровья возможны провокации и обстрелы.