У НАТО розповіли, що потрібно робити Молдові, аби приєднатись до Європи: до чого тут росія

Мірча Джоане

Якщо Молдова хоче приєднатися до Європи, то вона повинна менше боятися росії, яка ледве справляється з війною проти України. Для Республіки Молдова не існує військового ризику з боку рф.

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане в ефірі румунського телебачення, пише Newsmaker.

Заява заступник генсека НАТО

"Шанс вирватися з периферії Європи випадає раз на кілька поколінь. Зараз саме час. Якщо вони хочуть залишитися там, це їхнє рішення. Але, якщо вони хочуть приєднатися до Європи, настав час зробити вибір, і їм потрібно менше боятися росії, тому що росія ледь справляється з Україною. Не думаю, що зараз існує військовий ризик для Молдови", — сказав Джоане.

На запитання, чи вважає він можливим об'єднання Румунії та Молдови, заступник генсека НАТО відповів: "Не можу коментувати, у мене є офіційні повноваження, і коли я щось кажу, це інтерпретують по-різному. Але я вірю, що доля Молдови — європейська".

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація, що Євросоюз планує відправити до Молдови місію для зміцнення сектору оборони. Молдова в останні місяці відчуває дедалі більшу загрозу з боку росії.

Додамо, останнім часом безпекова ситуація у Молдові стає дедалі напруженішою. В українській розвідці раніше повідомили, що росія влаштовує напруження навколо Молдови та невизнаного Придністров'я, переслідуючи дві цілі. Перша з них — це відвернути увагу від війни в Україні, друга — продемонструвати якусь "перемогу" для російського народу.

Також раніше в Оперативному командуванні "Південь" повідомляли, що з боку Придністров'я можливі провокації та обстріли.