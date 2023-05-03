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В Нидерландах вероятно приземлился самолет Зеленского

3 мая 2023 23:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Нидерландах вероятно приземлился самолет Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вечером, 3 мая, в Нидерландах приземлился правительственный самолет, на борту которого предположительно находится Владимир Зеленский. Самолет летел из Финляндии.

Об этом сообщает местное издание NOS.

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В МИДе Нидерландов ответили, что не могут ничего сказать о визите Зеленского.

Первым о приезде Зеленского на основе инсайдеров сообщило информационное агентство ANP. СМИ сообщают, что президент выступит завтра в Гааге с речью под названием "Нет мира без справедливости".

Это первый визит Зеленского в Нидерланды как главу украинского государства. Это также одна из немногих поездок за пределы Украины с начала войны в Украине.

Напомним, 3 мая Президент Украины Владимир Зеленский начал неанонсированный визит в Финляндию. Там он встретился с финским коллегой и принял участие в саммите стран Северной Европы, где заявил, что Украина может и должна стать 33 членом НАТО.

Добавим, канцлер Германии также пригласил Президента Украины Владимира Зеленского в свою страну. Впрочем, администрация Президента может упразднить поездку после того, как были раскрыты подробности визита.

 

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