У Нідерландах ймовірно приземлився літак Зеленського
Увечері, 3 травня, у Нідерландах приземлився урядовий літак, на борту якого, ймовірно, перебуває Володимир Зеленський. Літак летів з Фінляндії.
Про це повідомляє місцеве видання NOS.
Зеленський прилетів у Нідерланди
У МЗС Нідерландів відповіли, що не можуть нічого сказати про візит Зеленського.
Першим про приїзд Зеленського на основі інсайдерів повідомило інформаційне агентство ANP. ЗМІ повідомляють, що президент виступить завтра в Гаазі з промовою під назвою "Немає миру без справедливості".
Це перший візит Зеленського до Нідерландів як глави української держави. Це також одна з небагатьох його поїздок за межі України з початку війни в Україні.
Нагадаємо, 3 травня Президент України Володимир Зеленський розпочав неанонсований візит до Фінляндії. Там він зустрівся із фінським колегою та взяв участь у саміті країн Північної Європи, де заявив, що Україна може і повинна стати 33 членом НАТО.
Додамо, канцлер Німеччини також запросив Президента України Володимира Зеленського до своєї країни. Втім, адміністрація Президента може скасувати поїздку після того, як були розкриті подробиці візиту.