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У Нідерландах ймовірно приземлився літак Зеленського

3 травня 2023 23:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Нідерландах ймовірно приземлився літак Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Увечері, 3 травня, у Нідерландах приземлився урядовий літак, на борту якого, ймовірно, перебуває Володимир Зеленський. Літак летів з Фінляндії.

Про це повідомляє місцеве видання NOS.

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У МЗС Нідерландів відповіли, що не можуть нічого сказати про візит Зеленського.

Першим про приїзд Зеленського на основі інсайдерів повідомило інформаційне агентство ANP. ЗМІ повідомляють, що президент виступить завтра в Гаазі з промовою під назвою "Немає миру без справедливості".

Це перший візит Зеленського до Нідерландів як глави української держави. Це також одна з небагатьох його поїздок за межі України з початку війни в Україні.

Нагадаємо, 3 травня Президент України Володимир Зеленський розпочав неанонсований візит до Фінляндії. Там він зустрівся із фінським колегою та взяв участь у саміті країн Північної Європи, де заявив, що Україна може і повинна стати 33 членом НАТО.

Додамо, канцлер Німеччини також запросив Президента України Володимира Зеленського до своєї країни. Втім, адміністрація Президента може скасувати поїздку після того, як були розкриті подробиці візиту. 

 

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