В Нидерландах переполнены приюты для украинских беженцев: чем это грозит

Приют для беженцев в Нидерландах. Фото: ANP

В Нидерландах в городе Утрехт сообщили о недостаточном количестве мест для того, чтобы размещать в местном центре украинцев. Сейчас там находится в два раза больше людей, чем ожидали.

Об этом рассказала мэр города Шэрон Дейксма, передает NRC Handelsblad.

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Она отметила, что 99% пунктов пребывания украинских беженцев в Нидерландах заполнены, поэтому Шэрон Дейксма призвала другие регионы немедленно начать поиски дополнительных мест.

Угроза для приюта

"Если эти дополнительные места не будут созданы, существует угроза закрытия кризисного убежища в Утрехте для новых беженцев. Мы хотим предотвратить то, чтобы люди спали на улице, но из-за большого количества прибывающих людей мы вынуждены отказывать им", — подчеркнула она.

Условия в центре

Отмечается, что в настоящее время в центре есть 250 коек. Они расположены на расстоянии до метра друг от друга. Также там есть клетки с привезенными собаками, котами и птицами. По словам Дейксмы, в приюте есть шесть душевых комнат и шесть туалетов, рассчитанных на 200 человек.

"В последнее время в приют в Утрехте принимают преимущественно одиноких мужчин, которые не хотят воевать в армии, и студентов из Украины. Мужчины-украинцы ищут безопасное место работы, но их сложнее разместить с семьями. Украинцы с домашними животными или беженцы, которым нужна медицинская помощь, также часто остаются в приютах дольше", — добавляют в издании.

Напомним, в Германии власти планируют с 2024 года сократить финансовую поддержку беженцев. Речь идет о средствах, предусмотренных на прием и интеграцию иностранцев.