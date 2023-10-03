У Нідерландах переповнені притулки для українських біженців: чим це загрожує

Притулок для біженців в Нідерландах. Фото: ANP

У Нідерландах, в місті Утрехт повідомили про недостатню кількість місць для того, аби розміщувати у місцевому центрі українців. Зараз там знаходиться в два рази більше людей, ніж на це очікували.

Про це розповіла мер міста Шерон Дейксма, передає NRC Handelsblad.

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Скільки пунктів вже заповнено

Вона зазначила, що 99% пунктів перебування українських біженців в Нідерландах є заповненими, через це Шерон Дейксма закликала інші регіони негайно почати пошуки додаткових місць.

Загроза для притулку

"Якщо ці додаткові місця не будуть створені, існує загроза закриття кризового притулку в Утрехті для нових біженців. Ми хочемо запобігти тому, щоб люди спали на вулиці, але через велику кількість людей, які прибувають, ми змушені відмовляти їм", — наголосила вона.

Умови в центрі

Зазначається, що наразі в центрі є 250 ліжок. Вони розміщені на відстані до метра одне від одного. Також там є клітки з привезеними собаками, котами і птахами. За словами Дейксми, у притулку є шість душових кімнат та шість туалетів, які розраховані на 200 людей.

"Останнім часом до притулку в Утрехті приймають переважно самотніх чоловіків, які не хочуть воювати в армії, та студентів з України. Чоловіки-українці шукають безпечне місце роботи, але їх складніше розмістити з сім’ями. Українці з домашніми тваринами або біженці, яким потрібна медична допомога, також часто залишаються в притулках довше", — додають у виданні.

Нагадаємо, у Німеччині влада планує з 2024 року скоротити фінансову підтримку біженців. Йдеться про кошти, які передбачені на прийом та інтеграцію іноземців.