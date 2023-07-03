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В Нидерландах отменили льготы для студентов из Украины

3 июля 2023 10:19
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Нидерландах отменили льготы для студентов из Украины
Украинские студенты в посольстве Нидерландов Фото: Facebook-группа "Общество Украинских Студентов в Нидерландах"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

С нового учебного года украинские беженцы в Нидерландах лишатся льгот на обучение в вузах. Вместо 2200 евро их придется платить около 10 тысяч за один год обучения.

Об этом сообщает нидерландский интернет-ресурс Volkskrant.

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Обучение в Нидерландах

В 2022/23 учебном году в Нидерландах украинские студенты-беженцы имели льготы на обучение в высших учебных заведениях.

Они платили за обучение 2209 евро, как граждане Нидерландов, хотя год обучения для иностранных граждан в этой стране стоит от 10 до 15 тысяч евро.

Упразднены льготы

Эти льготы в 2023/24 учебном году будут отменены.

Стоимость обучения граждан Украины, оказавшихся в Нидерландах после начала полномасштабной войны, вырастет в несколько раз.

Примерно она составит около 10 тысяч евро за один учебный год.

Напомним, что в Польше был отменен бесплатный для украинских беженцев проезд поездом, курсирующим по маршруту "Перемышль — Ганновер". Таким правом украинцы могли пользоваться только до конца мая этого года.

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