В Нидерландах отменили льготы для студентов из Украины
С нового учебного года украинские беженцы в Нидерландах лишатся льгот на обучение в вузах. Вместо 2200 евро их придется платить около 10 тысяч за один год обучения.
Об этом сообщает нидерландский интернет-ресурс Volkskrant.
Обучение в Нидерландах
В 2022/23 учебном году в Нидерландах украинские студенты-беженцы имели льготы на обучение в высших учебных заведениях.
Они платили за обучение 2209 евро, как граждане Нидерландов, хотя год обучения для иностранных граждан в этой стране стоит от 10 до 15 тысяч евро.
Упразднены льготы
Эти льготы в 2023/24 учебном году будут отменены.
Стоимость обучения граждан Украины, оказавшихся в Нидерландах после начала полномасштабной войны, вырастет в несколько раз.
Примерно она составит около 10 тысяч евро за один учебный год.
Напомним, что в Польше был отменен бесплатный для украинских беженцев проезд поездом, курсирующим по маршруту "Перемышль — Ганновер". Таким правом украинцы могли пользоваться только до конца мая этого года.