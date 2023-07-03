У Нідерландах скасували пільги для студентів з України
З нового навчального року українські біженці у Нідерландах втратять пільги на навчання у вишах. Замість 2200 євро їх доведеться сплачувати близько 10 тисяч за один рік навчання.
Про це повідомляє нідерландський інтернет-ресурс Volkskrant.
Навчання у Нідерландах
Протягом 2022/23 навчального року у Нідерландах українські студенти-біженці мали пільги на навчання у вищих навчальних закладах.
Вони сплачували за навчання 2209 євро, які громадяни Нідерландів, хоча рік навчання для іноземних громадян в цій країні коштує від 10 до 15 тисяч євро.
Скасовані пільги
Ці пільги у 2023/24-му навчальному році будуть скасовані.
Вартість навчання громадян України, які опинилися у Нідерландах після початку повномасштабної війни, зросте у кілька разів.
Орієнтовно вона становитиме близько 10 тисяч євро за один навчальний рік.
Нагадаємо, що у Польщі був скасований безплатний для українських біженців проїзд потягом який курсує за маршрутом "Перемишль — Ганновер". Таким правом українці могли користуватися лише до кінця травня поточного року.