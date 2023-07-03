У Нідерландах скасували пільги для студентів з України

Українські студенти у посольстві Нідерландів. Фото: Facebook-група “Товариство Українських Студентів у Нідерландах”

З нового навчального року українські біженці у Нідерландах втратять пільги на навчання у вишах. Замість 2200 євро їх доведеться сплачувати близько 10 тисяч за один рік навчання.

Про це повідомляє нідерландський інтернет-ресурс Volkskrant.

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Протягом 2022/23 навчального року у Нідерландах українські студенти-біженці мали пільги на навчання у вищих навчальних закладах.

Вони сплачували за навчання 2209 євро, які громадяни Нідерландів, хоча рік навчання для іноземних громадян в цій країні коштує від 10 до 15 тисяч євро.

Скасовані пільги

Ці пільги у 2023/24-му навчальному році будуть скасовані.

Вартість навчання громадян України, які опинилися у Нідерландах після початку повномасштабної війни, зросте у кілька разів.

Орієнтовно вона становитиме близько 10 тисяч євро за один навчальний рік.

Нагадаємо, що у Польщі був скасований безплатний для українських біженців проїзд потягом який курсує за маршрутом "Перемишль — Ганновер". Таким правом українці могли користуватися лише до кінця травня поточного року.