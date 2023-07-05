В Нидерландах произошел мощный шторм: остановлено движение самолетов и поездов

Последствия шторма в Нидерландах. Фото: NOS

В Нидерландах произошел серьезный шторм "Поли", нарушивший воздушное и железнодорожное сообщение в стране. Руководство государства призвало людей оставаться дома из-за сильного ветра.

Об этом пишет телерадиокомпания NOS.

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Высокий уровень опасности

В Национальном метеорологическом институте объявили красный код штормового предупреждения для большей части страны. Это самый высокий уровень опасности. Отмечается, что ветер достигает порывов до 120 километров в час.

В свою очередь в небольшом городке Вейк-ан-Зее, который находится к северу от Амстердама, уже зафиксирована скорость ветра 145 километров в час. Этот порыв является самым сильным, который когда-либо удавалось наблюдать в июле.

По информации Weerplaza, шторм "Поли" является самым сильным штормом летом, который когда-либо наблюдали.

Транспорт не работает

Также один из самых загруженных европейских узлов амстердамский аэропорт Схипхол отменил более 300 рейсов. Ожидается, что движение ограничат минимум до 15:00 по местному времени.

Кроме того, жителям провинции Северная Голландия, куда входит Амстердам, пришло сообщение на мобильные телефоны, в котором предупредили находиться дома и подготовить контакты экстренных служб, если жизни будет что-то угрожать. У населенного пункта Алкмара мощный ветер даже опрокинул грузовой автомобиль.

В свою очередь в железнодорожном операторе NS решили остановить все движение поездов на севере Нидерландов, а шоссе к северу от Амстердама было перекрыто в результате падения деревьев.

Также амстердамская транспортная компания GVB временно не запускает автобусы и трамваи из-за экстремальных погодных условий.

Напомним, ранее в Индонезии вблизи острова Ява произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. В результате экологической катастрофы известно по меньшей мере о десяти раненых, еще один человек скончался.