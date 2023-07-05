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У Нідерландах стався потужний шторм: зупинено рух літаків та поїздів

5 липня 2023 12:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Нідерландах стався потужний шторм: зупинено рух літаків та поїздів
Наслідки шторму у Нідерландах. Фото: NOS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Нідерландах стався серйозний шторм "Полі", який порушив повітряне та залізничне сполучення в країні. Керівництво держави закликало людей залишатися вдома через сильний вітер.

Про це пише телерадіокомпанія NOS.

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Найвищий рівень небезпеки

У Національному метеорологічному інституті оголосили червоний код штормового попередження для більшої частини країни. Це найвищий рівень небезпеки. Зазначається, що вітер осягає поривів  до 120 кілометрів на годину.

Своєю чергою у невеличкому містечку Вейк-ан-Зее, яке знаходиться на північ від Амстердама вже зафіксовано швидкість вітру 145 кілометрів на годину. Цей порив є найсильнішим, який коли-небудь вдавалось спостерігати в липні. 

За інформацією Weerplaza, шторм "Полі" є найсильнішим штормом влітку, який коли-небудь спостерігали.

Транспорт не функціонує

Також один з найбільш завантажених європейських вузлів амстердамський аеропорт Схіпхол скасував понад 300 рейсів. Очікується, що рух обмежать щонайменше до 15:00 за місцевим часом.

Крім того, жителям провінції Північна Голландія, куди входить Амстердам, прийшло повідомлення на мобільні телефони, в якому попередили бути вдома та підготувати контакти екстрених служб, якщо життю буде щось загрожувати. Біля населеного пункту Алкмара потужний вітер навіть перекинув вантажний автомобіль.

Своєю чергою у залізничному операторі NS вирішили зупинити весь рух потягів на півночі Нідерландів, а шосе на північ від Амстердаму було перекрито внаслідок падіння дерев.

Також амстердамська транспортна компанія GVB тимчасово не запускає автобуси та трамваї через екстремальні погодні умови.

Нагадаємо, раніше в Індонезії поблизу острова Ява стався землетрус магнітудою 6,4 бали. Внаслідок екологічної катастрофи відомо щонайменше про десятьох поранених, ще одна людина померла. 

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