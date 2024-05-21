В Германии дважды ударили ножом 15-летнего беженца из Украины — что известно
Подростки напали на 15-летнего украинского беженца в немецком Дортмунде вечером в воскресенье, 19 мая. Парня дважды ударили ножом.
Об этом сообщает Bild.
Что известно о нападении на 15-летнего украинца в Германии
По данным издания, пострадавший — 15-летний беженец из Украины, проживающий сейчас в городе Арнсберг, расположенном неподалеку Дортмунда. Он вместе с двумя друзьями заговорил с двумя девушками, что вызвало неодобрение другой группы ребят. Началась драка, в ходе которой один из нападавших ударил ножом украинца в шею, а затем в верхнюю часть тела.
Пострадавший чуть не погиб, за его жизнь боролся прибывший на место столкновения медик скорой помощи. В настоящее время украинец находится в больнице.
Нападавшие скрылись, правоохранители занимаются их розыском.
Напомним, что во Львове напали на известного блогера. Неизвестные подвыпившие ребята оскорбили его и применили газовый баллончик.
Также мы сообщали, что на Днепропетровщине гражданский напал на работника ТЦК с ножом.
Читайте Новини.LIVE!