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В Германии дважды ударили ножом 15-летнего беженца из Украины — что известно

21 мая 2024 04:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Германии дважды ударили ножом 15-летнего беженца из Украины — что известно
Мужчина держит в протянутой руке нож. Фото: iStock
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Подростки напали на 15-летнего украинского беженца в немецком Дортмунде вечером в воскресенье, 19 мая. Парня дважды ударили ножом.

Об этом сообщает Bild.

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По данным издания, пострадавший — 15-летний беженец из Украины, проживающий сейчас в городе Арнсберг, расположенном неподалеку Дортмунда. Он вместе с двумя друзьями заговорил с двумя девушками, что вызвало неодобрение другой группы ребят. Началась драка, в ходе которой один из нападавших ударил ножом украинца в шею, а затем в верхнюю часть тела.

Пострадавший чуть не погиб, за его жизнь боролся прибывший на место столкновения медик скорой помощи. В настоящее время украинец находится в больнице.

Нападавшие скрылись, правоохранители занимаются их розыском.

Напомним, что во Львове напали на известного блогера. Неизвестные подвыпившие ребята оскорбили его и применили газовый баллончик.

Также мы сообщали, что на Днепропетровщине гражданский напал на работника ТЦК с ножом.

Германия
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украинцы
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Криминал

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