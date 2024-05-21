У Німеччині двічі вдарили ножем 15-річного біженця з України — що відомо
Підлітки напали на 15-річного українського біженця у німецькому місті Дортмунд ввечері в неділю, 19 травня. Хлопця двічі вдарили ножем.
Про це повідомляє Bild.
Що відомо про напад на 15-річного українця в Німеччині
За даними видання, потерпілий — 15-річний біженець з України, який наразі проживає в місті Арнсберг, розташованому неподалік Дортмунда. Він разом з двома друзями заговорив із двома дівчатами, що викликало несхвалення з боку іншої групи хлопців. Почалась бійка, в ході якої один із нападників вдарив ножем українця в шию, а опісля в верхню частину тіла.
Постраждалий ледь не загинув, за його життя боровся медик швидкої допомоги, який прибув на місце сутички. Наразі українець перебуває в лікарні.
Нападники втекли, правоохоронці займаються їхнім розшуком.
Нагадаємо, що у Львові напали на відомого блогера. Невідомі хлопці напідпитку образили його та застосували газовий балончик.
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