У Німеччині двічі вдарили ножем 15-річного біженця з України — що відомо

Чоловік тримає в простягнутій руці ніж. Фото: iStock

Підлітки напали на 15-річного українського біженця у німецькому місті Дортмунд ввечері в неділю, 19 травня. Хлопця двічі вдарили ножем.

Про це повідомляє Bild.

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За даними видання, потерпілий — 15-річний біженець з України, який наразі проживає в місті Арнсберг, розташованому неподалік Дортмунда. Він разом з двома друзями заговорив із двома дівчатами, що викликало несхвалення з боку іншої групи хлопців. Почалась бійка, в ході якої один із нападників вдарив ножем українця в шию, а опісля в верхню частину тіла.

Постраждалий ледь не загинув, за його життя боровся медик швидкої допомоги, який прибув на місце сутички. Наразі українець перебуває в лікарні.

Нападники втекли, правоохоронці займаються їхнім розшуком.

Нагадаємо, що у Львові напали на відомого блогера. Невідомі хлопці напідпитку образили його та застосували газовий балончик.

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