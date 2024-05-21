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У Німеччині двічі вдарили ножем 15-річного біженця з України — що відомо

21 травня 2024 04:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Німеччині двічі вдарили ножем 15-річного біженця з України — що відомо
Чоловік тримає в простягнутій руці ніж. Фото: iStock
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Підлітки напали на 15-річного українського біженця у німецькому місті Дортмунд ввечері в неділю, 19 травня. Хлопця двічі вдарили ножем.

Про це повідомляє Bild

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За даними видання, потерпілий — 15-річний біженець з України, який наразі проживає в місті Арнсберг, розташованому неподалік Дортмунда. Він разом з двома друзями заговорив із двома дівчатами, що викликало несхвалення з боку іншої групи хлопців. Почалась бійка, в ході якої один із нападників вдарив ножем українця в шию, а опісля в верхню частину тіла.

Постраждалий ледь не загинув, за його життя боровся медик швидкої допомоги, який прибув на місце сутички. Наразі українець перебуває в лікарні.

Нападники втекли, правоохоронці займаються їхнім розшуком.

Нагадаємо, що у Львові напали на відомого блогера. Невідомі хлопці напідпитку образили його та застосували газовий балончик.

Також ми повідомляли, що на Дніпропетровщині цивільний напав на працівника ТЦК з ножем.

Німеччина
бійка
українці
напад
підлітки
конфлікт
біженці
Кримінал

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