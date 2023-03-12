В Германии охранник гостиницы избил украинского воина, приехавшего на реабилитацию после ранения

Украинский военный

В немецком городе Франкфурт-на-Майне охранник гостиницы избил украинского военного. Он находился на реабилитации после ранения.

Об этом сообщает "Новинарня".

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Украинец вошел в гостиничный бар в форме ВСУ. Это не понравилось охраннику.

В Facebook-группе "Украинцы во Франкфурте-на-Майне" рассказали, что конфликт произошел в отеле Roomers. Охранником, избившим украинца, был чеченец.

Генеральный консул Украины во Франкфурте Вадим Костюк подтвердил информацию. Он подчеркнул, что консульство предоставит потерпевшему юридическую и другую помощь.

"По нашей информации, в пятницу вечером наш военный зашел в униформе в бар отеля после посещения. После нескольких замечаний со стороны персонала и охраны отеля о несоответствии его дрескода, произошла речевая перепалка, а затем драка после попытки со стороны охраны (представитель народов Кавказа) вывести нашего бойца. В результате драки у нашего гражданина — перелом челюсти и сотрясение мозга. Полицией зафиксирован этот факт", — рассказал Костюк.

Он сообщил, что подробную информацию полиция предоставит с понедельника, а украинца ждет операция.

"Утром в понедельник консульство поможет нашему гражданину с переводом при подготовке к операции на челюсти, которая планируется на вторник. Следующим шагом поможем с подачей заявления в полицию и поиском адвоката", — добавил Костюк.

Сейчас консульство выясняет все нормы законодательства двух стран о ношении военной формы одежды украинскими военнослужащими за границей и посещении в ней подобных заведений.

По предварительной информации Костюка, у Германии для ношения военной формы вне службы необходимо получить специальное разрешение.

Напомним, в одной из воинских частей на Житомирщине, офицер побил ногами срочника, потому что тот якобы был под градусом. В военном руководстве заявили, что все виновные обязательно будут наказаны.